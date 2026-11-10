UZIN UTZ Aktie

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WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509

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10.11.2026 16:22:33

EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Werner
Nachname(n): Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Uzin Utz SE

b) LEI
529900LG4MEW8I54JM22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007551509

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
63,00 EUR 4.725,00 EUR
63,40 EUR 3.170,00 EUR
64,00 EUR 4.800,00 EUR
64,40 EUR 3.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
63,6600 EUR 15.915,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.11.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet: https://de.uzin-utz.com/
LEI Code: 529900LG4MEW8I54JM22



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107938  10.11.2026 CET/CEST





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