UZIN UTZ Aktie

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WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509

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02.11.2026 08:59:31

EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 08:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Werner
Nachname(n): Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Uzin Utz SE

b) LEI
529900LG4MEW8I54JM22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007551509

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
65,00 EUR 49.205,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
65,0000 EUR 49.205,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet: https://de.uzin-utz.com/
LEI Code: 529900LG4MEW8I54JM22



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107722  02.11.2026 CET/CEST





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