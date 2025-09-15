Voltabox Aktie

WKN DE: A2E4LE / ISIN: DE000A2E4LE9

15.09.2025 21:01:08

EQS-DD: Voltabox AG: Lutz Johannes Holkenbrink, Aktienkauf – Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2025 / 20:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lutz Johannes
Nachname(n): Holkenbrink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Voltabox AG

b) LEI
52990067LXA0GDUGW094 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E4LE9

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf – Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,58 EUR 4.776,48 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
10.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Lang & Schwarz
MIC: LSSI


15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Deutschland
Internet: www.voltabox.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100688  15.09.2025 CET/CEST





