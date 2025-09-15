EQS-DD: Voltabox AG: Lutz Johannes Holkenbrink, Aktienkauf – Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.09.2025 / 20:59 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Lutz Johannes Nachname(n): Holkenbrink

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Voltabox AG

b) LEI

52990067LXA0GDUGW094

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E4LE9

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf – Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,58 EUR 4.776,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

10.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Lang & Schwarz MIC: LSSI

