31.10.2025 08:00:03

EQS-News: Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt

EQS-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf
Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt

31.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt

Luxemburg/Berlin, 31. Oktober 2025 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) hat heute den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts „Holsten Quartier“ bekanntgegeben. Das im Stadtteil Altona zentral gelegene Projekt mit einer Größe von rund 87.000 Quadratmetern wurde an ein Hamburger Konsortium bestehend aus Quantum und HanseMerkur Grundvermögen in Kooperation mit der SAGA veräußert.

„Wir freuen uns über den Verkauf des Holsten Quartiers, das mit seiner besonderen Größe und Lage in Hamburg zu den prominentesten Projekten in unserem Portfolio zählt“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Diese Transaktion ist ein weiterer entscheidender Meilenstein auf dem Weg, uns künftig auf unseren Mietwohnungsbestand im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und diesen weiterzuentwickeln.“

Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird. Die Käufer streben eine zügige Schaffung des Baurechts und eine zeitnahe Entwicklung des Projekts an.
 

Kontakt
Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com


31.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg
EQS News ID: 2221222

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221222  31.10.2025 CET/CEST

