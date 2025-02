EQS-News: AMAG Austria Metall AG: Aufsichtsratsvorsitzender DI Herbert Ortner scheidet mit 15. April 2025 aus dem Aufsichtsrat aus

EQS-News: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie

AMAG Austria Metall AG: Aufsichtsratsvorsitzender DI Herbert Ortner scheidet mit 15. April 2025 aus dem Aufsichtsrat aus



19.02.2025 / 11:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ranshofen, 19. Februar 2025

AMAG Austria Metall AG: Aufsichtsratsvorsitzender DI Herbert Ortner scheidet mit 15. April 2025 aus dem Aufsichtsrat aus DI Herbert Ortner beendet mit Ablauf der 14. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG seine Aufsichtsratstätigkeit auf eigenen Wunsch

Aufsichtsratsmitglied Alessandro Dazza für die künftige Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes nominiert DI Herbert Ortner hat in der heutigen Sitzung des Nominierungsausschusses mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht, seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG („AMAG“) daher mit Ablauf der 14. ordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2025 ausläuft und er aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. DI Herbert Ortner ist seit 2018 Mitglied und seit 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrates der AMAG. DI Herbert Ortner, Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG: „Nach rund sieben Jahren im Aufsichtsrat der AMAG habe ich aus persönlichen Gründen den Entschluss gefasst, meine Aufsichtsratstätigkeit zu beenden. An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, mich beim gesamten AMAG-Vorstand und bei allen Aufsichtsratsmitgliedern herzlich zu bedanken. Die Aufsichtsratstätigkeit in der AMAG war immer geprägt von Ehrlichkeit, Konstruktivität und Wertschätzung und unterstützte damit eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit mehreren Umsatz- und Ergebnisrekorden. Dem Vorstand, allen Aufsichtsratsmitgliedern und der gesamten Belegschaft der AMAG wünsche ich alles Gute. Ich bin davon überzeugt, dass der Erfolgskurs des Unternehmens unverändert fortgesetzt wird.“ Herr Alessandro Dazza, der mit der vorjährigen Hauptversammlung am 11. April 2024 in den Aufsichtsrat gewählt wurde, ist für die künftige Übernahme des Vorsitzes designiert worden. Herr Dazza verfügt über internationale Erfahrung in unterschiedlichen Industrieunternehmen und bekleidete bereits mehrere Vorstandsfunktionen in Österreich, England und Frankreich. Dr. Helmut Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der AMAG: „Herbert Ortner hat unsere Strategieentwicklung und damit unseren Wachstumskurs tatkräftig unterstützt. Im Namen des gesamten Vorstandes der AMAG bedanke ich mich für die hervorragende und stets respektvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Zugleich freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem designierten Vorsitzenden Alessandro Dazza, der über umfassende und tiefgehende Erfahrungen bei für die AMAG wichtigen Rohstoffen, Technologien und Märkten verfügt.“ DI Herbert Ortner bleibt bis zum Ablauf der 14. Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Die Wahl von Alessandro Dazza zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates ist für die konstituierende Aufsichtsratssitzung, die unmittelbar nach der ordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2025 stattfindet, angesetzt. Foto_Ortner Foto_Dazza DI Herbert Ortner,

derzeitiger Aufsichtsratsvorsitzender Alessandro Dazza,

designierter Aufsichtsratsvorsitzender

Über die AMAG Gruppe Die AMAG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 % beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Bei AMAG components mit Sitz in Übersee am Chiemsee (Deutschland), werden außerdem einbaufertige Metallteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie gefertigt.

Investorenkontakt Pressekontakt Mag. Christoph M. Gabriel, BSc MMag. Alexandra Hanischläger, MBA Leitung Investor Relations Leitung Kommunikation und Marketing AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen, Austria 5282 Ranshofen, Austria Tel.: +43 (0) 7722-801-3821 Tel.: +43 (0) 7722-801-2673 Email: investorrelations@amag.at Email: publicrelations@amag.at Website: www.amag-al4u.com

Hinweis Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, Zielsetzungen nicht erreicht werden oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Prognosen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Diese Veröffentlichung wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Generell kann es aufgrund von Rundungen zu Abweichungen bei den dargestellten Werten, Summierungen und Prozentangaben kommen. Die AMAG und deren Vertreter übernehmen insbesondere für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen keine Haftung. Diese Veröffentlichung ist auch in englischer Sprache verfügbar, wobei in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version maßgeblich ist. Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der AMAG dar.

19.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com