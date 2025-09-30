Avemio Aktie
WKN DE: A40KY5 / ISIN: DE000A40KY59
|
30.09.2025 14:00:03
EQS-News: Avemio Group verbessert Ergebnis und baut Digitalgeschäft im ersten Halbjahr 2025 deutlich aus
|
EQS-News: Avemio AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Avemio Group verbessert Ergebnis und baut Digitalgeschäft im ersten Halbjahr 2025 deutlich aus
Der Umsatz im Digitalgeschäft stieg im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 5,3 Mio. und war damit rund doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Dabei stehen mit der Cloud-Lösung helmut.cloud und der KI-Plattform CaraOne zwei Eigenentwicklungen der Avemio Group kurz vor dem Marktdurchbruch. CaraOne wurde im April 2025 auf der NAB Show in Las Vegas, der weltweit größten Branchenmesse, als „Product of the Year“ ausgezeichnet und verzeichnete bereits erste Aufträge von US-Medienhäusern. Die Nachfrage nach Cloud- und KI-Lösungen wächst stetig – insbesondere im US-Markt, wo die Angebotsliste für CaraOne bereits ein Volumen von über USD 5 Mio. erreicht hat.
Parallel zeigt das Effizienzprogramm im Handelsbereich Wirkung. Mit der ab 2026 voll wirksam werdenden Reduzierung der Fixkosten um rund EUR 1,5 Mio. p. a. konnte zudem die vollständige Integration aller Handelsmarken unter der Dachmarke „Teltec“ erfolgreich abgeschlossen werden. Angesichts der branchenweit nachlassenden Nachfrage nach hochpreisigen Investitionsgütern infolge der konjunkturellen Schwäche und der zunehmenden Verschiebung von Kaufentscheidungen in Richtung flexibler, nutzungsbasierter Modelle hatte die Gesellschaft frühzeitig ein umfassendes Effizienzprogramm initiiert, um diesen strukturellen Veränderungen zu begegnen.
Insgesamt erzielte die Avemio Group im ersten Halbjahr 2025 Konzernumsatzerlöse in Höhe von EUR 41,9 Mio. (H1 2024: EUR 44,7 Mio.) und reflektiert die schwierige Lage im klassischen Handel. Getrieben vom starken Wachstum im Digitalgeschäft verbesserte sich die Konzernrohertragsmarge bei einem Rohertrag von EUR 10,0 Mio. (H1 2024: EUR 9,7 Mio.) deutlich auf 23,9 % (H1 2024: 21,7 %). Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich zudem durch Kostensenkungen im Handelsbereich signifikant auf EUR -0,9 Mio. (H1 2024: EUR -2,1 Mio.). Die zum 30. Juni 2025 auf 46 % (31. Dezember 2024: 44 %) gestiegene Konzerneigenkapitalquote unterstreicht die stabile Finanzierungsbasis der Avemio Group.
Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet die Avemio AG eine moderate Belebung im Handelsgeschäft sowie erste signifikante Umsatzbeiträge der neuen Digitalprodukte.
Der Halbjahresbericht 2025 der Avemio AG ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter: https://avemio.com/news/#finanzberichte.
Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Der Börsengang erfolgte 2023 im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio Group verfolgt eine internationale Buy-and-Build-Strategie sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.
