EQS-News: CFO der Cherry SE kann Aufgaben derzeit nicht wahrnehmen, Cherry SE benennt Interim-CFO

CFO der Cherry SE kann Aufgaben derzeit nicht wahrnehmen, Cherry SE benennt Interim-CFO München, 30. Januar 2024 – Der Finanzvorstand (CFO) der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9], Dr. Mathias Dähn (56), kann seine Aufgaben in der finanziellen Steuerung und Kontrolle des Unternehmens derzeit nicht wahrnehmen. Ab dem 5. Februar 2024 übernimmt Volker Klaus Christ (60) interimistisch die Leitung des gesamten Finanzbereichs. Der Senior Finance Executive ist seit über 35 Jahren in den Bereichen Controlling, Audit und Finanzanalyse in internationalen Konzernen tätig. Während seiner langjährigen Tätigkeit u.a. für S.Oliver und das US-Unternehmen Procter & Gamble sammelte er internationale Erfahrung. Von seiner großen Expertise als langjähriger CFO sowie seiner Routine in Restrukturierungs- und Transformationssituationen wird die Cherry SE profitieren. Volker Christ wird sich mit Unterstützung des Cherry-Teams mit allen relevanten Vorgängen im Finanzressort kurzfristig vertraut machen. Er wird an den CEO der Cherry SE, Oliver Kaltner, berichten. Oliver Kaltner, CEO Cherry SE, führte aus: „Aufgrund der Tatsache, dass Dr. Mathias Dähn seinen Aufgaben in der Finanzverwaltung und -kontrolle des Unternehmens derzeit nicht nachkommen kann, musste die Cherry SE eine Übergangslösung finden. Durch den schnellen Einsatz von Volker Christ gewährleisten wir unterbrechungsfreie interne und externe Abläufe und werden alle Termine des Finanzkalenders einhalten. Dabei stellt Volker Christ die detaillierte Information des Vorstandsgremiums sicher. Besonders die im November angekündigten Maßnahmen zum Umbau des Geschäftsbereiches „Components“ werden wie geplant zeitnah umgesetzt. Die selektive Auslagerung von Produktionskapazitäten für Fremdprodukte im Rahmen des Kooperations-Projektes mit einem Fertigungspartner in China läuft unter der persönlichen Federführung unseres COO, Dr. Udo Streller, inhaltlich und terminlich nach Plan. Die weitere Entwicklung des Geschäftsbereiches „Components“ werden wir detailliert analysieren und bei entsprechender Indikation auch die Bewertung überprüfen. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 werden wir entsprechend viel Management-Aufmerksamkeit auf ein aktives und straffes Cost-Controlling legen. Dazu haben wir ein zentrales Kostenmanagementsystem eingeführt, welches die Transparenz der einzelnen Geschäftsbereiche verbessert. Begleitet wird dies von einem agilen Treasury-Management, welches eine weiterhin stabile und ausreichende Liquiditätsausstattung der Cherry SE in der Transformationsphase des Unternehmens sicherstellt. Auf Vertriebsseite intensivieren wir die Umsetzung unserer Margenwachstumsstrategie, um im Markt erzielbare Margen für die Cherry SE nachhaltig zu etablieren. Die strukturellen Wachstumstreiber in unseren Kernsegmenten „Peripherals für Office und Gaming“ sowie „Digital Health & Solutions“ sehen wir weiterhin als intakt an.“ (Ende des Zitats) Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und betreibt Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie mehrere Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ IR-Kontakt Cherry SE Investor Relations Nicole Schillinger P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: nicole.schillinger@cherry.de

