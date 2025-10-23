EQS-News: Cherry SE: Großaktionär stellt zusätzliche finanzielle Mittel bereit

EQS-News: CHERRY SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Transaktion eigene Aktien

Cherry SE: Großaktionär stellt zusätzliche finanzielle Mittel bereit



23.10.2025 / 22:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 23. Oktober 2025 – Die Cherry SE, ein global tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten und digitalen Lösungen für den Gesundheitssektor, hat heute Vereinbarungen mit ihrem Großaktionär Argand über die Zuführung von Liquidität bekanntgegeben. Insgesamt fließen der Cherry-Gruppe bis zu 5,7 Mio. Euro zu.

Die Cherry SE, ihre US-Tochtergesellschaft Cherry Americas LLC sowie die Cherry Europe GmbH haben heute mit Argand Partners, LP und bestimmter mit ihr verbundener Unternehmen (gemeinsam „Argand“) Vereinbarungen zur Verbesserung der Liquiditätssituation der Cherry Gruppe geschlossen. Argand ist bislang mit über 30 % am Grundkapital der Cherry SE beteiligt und aufgrund des damit verbundenen maßgeblichen Einflusses ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen.

Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE kommentiert: „Argand zeigt als größter Shareholder der Cherry SE ein starkes und konkretes Commitment hinsichtlich des weiteren Strategieplans des Vorstands. Der Blick auf die zu hebende Substanz der Firma wird unterstützt durch konkrete finanzielle Maßnahmen, um dem Management mehr Raum zu verschaffen, die inhaltlich richtigen Maßnahmen in den Bereichen Peripherals und Digital Health mit ausreichender Konsequenz umzusetzen. Das USA-Geschäft bleibt unverändert in der Hand von Cherry. Dies sind sehr positive Signale an die Firma, den Vorstand, das Cherry-Team und an den Kapitalmarkt.“

Im Einzelnen haben die Cherry SE und Argand die folgenden Verträge geschlossen:

Im Rahmen eines Forderungskaufvertrages erwirbt Argand zwei konzerninterne Darlehensforderungen der Cherry SE gegenüber der Cherry Americas LLC sowie der Cherry Europe GmbH zum Nominalwert von insgesamt 1,5 Mio. Euro. Die damit verbundene Rückzahlungsvereinbarung sieht vor, dass eine erste Tranche von 0,5 Mio. Euro spätestens Ende März 2026 und die restliche Darlehenssumme zum Ende des Jahres 2027 fällig werden.

Die Cherry SE veräußert darüber hinaus ihre 1.100.284 im eigenen Bestand gehaltenen Aktien an Argand zum aktuellen Marktpreis. Auf Basis des 10-Tage volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) ergibt sich ein weiterer Mittelzufluss von rund 680.00 Euro für die Cherry SE.

Im Rahmen einer Finanzierungszusage verpflichtet sich Argand darüber hinaus, der Gesellschaft weitere Finanzmittel in Höhe von 3,5 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Soweit Cherry diese Mittel in Anspruch nimmt, werden die Cherry Americas LLC und Argand einen Kaufvertrag über bestimmte Lagerbestände der US-Tochtergesellschaft zu einem Kaufpreis von 3,5 Mio. Euro abschließen, welcher dem Marktwert entspricht. Unter dem Kaufvertrag wird Cherry Americas LLC den Lagerbestand für einen Zeitraum von 15 Monaten weiter zwischenlagern und als Selling Agent im Namen von Argand vermarkten.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Weitere Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de