EQS-News: Circus SE gewinnt Rational AG Vertriebsdirektor Dr. Maximilian Schwaller als VP Commercial

Dr. Maximilian Schwaller übernimmt die Rolle des VP Commercial bei Circus SE und verantwortet die globale Leitung und Skalierung des Vertriebs sowie die internationale Expansion

Bringt über 15 Jahre Branchenerfahrung und Fachkompetenz in der Food-Service-Industrie mit, unter anderem als Global Segment Director Retail bei RATIONAL AG (XETRA: RAA)

Übernimmt die Vertriebsleitung in einer Schlüsselphase – zum Start der Serienproduktion des CA-1 Systems und nur wenige Monate vor dem kommerziellen Rollout, u.a. mit dem kürzlich bekanntgegebenen Partner REWE .

München, 16. Mai 2025 – Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führendes Technologie-Unternehmen im Bereich KI-Software und angewandter KI-Robotik für die Food-Service-Branche, gibt die Ernennung von Dr. Maximilian Schwaller zum Vice President Commercial bekannt. In seiner neuen Funktion wird Dr. Schwaller alle globalen kommerziellen Aktivitäten verantworten und den internationalen Vertrieb vorantreiben. Seine Ernennung erfolgt kurz nach dem Start der Serienfertigung des vollautonomen Robotik-Systems CA-1 Series 4, welches im Laufe des Jahres an Kunden wie REWE ausgeliefert wird. Dr. Schwallers Ergänzung im Management markiert einen strategischen Meilenstein beim Ausbau der Marktpräsenz von Circus SE und der Erweiterung des Kundenstamms in Europa und darüber hinaus. Mit einer Karriere, die in Sterneküchen begann und ihn in Führungspositionen bei RATIONAL AG (XETRA: RAA), einem der weltweit führenden Hersteller von professioneller Küchentechnologie, führte, bringt Dr. Schwaller tiefgreifende Branchenerfahrung und eine seltene Kombination aus kulinarischem Verständnis, akademischer Tiefe und strategischem Weitblick in das Team von Circus SE ein. „Dr. Schwaller ist wahrscheinlich der einzige Koch der Welt mit einem Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre und diesem einzigartigen Track Record im globalen Vertrieb professioneller Küchentechnologie“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus SE. „Wir sind begeistert, ihn für unsere globale Expansion gewonnen zu haben. Seine Erfahrung und Vision sind ein enormer Gewinn für unseren nächsten Wachstumsschritt.“ „Was Circus aufgebaut hat, ist eine echte Revolution“, sagt Dr. Maximilian Schwaller. „Das ist der disruptivste Fortschritt, den ich je im Foodservice-Sektor gesehen habe. Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase einzusteigen und mitzuhelfen, intelligente, autonome Zubereitung von Mahlzeiten weltweit auf den Markt zu bringen.“



Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Embodied AI und AI-Software in der Food-Service-Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von Embodied AI und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.



Kontakt: Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com

