CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
|
25.11.2025 15:07:33
EQS-News: Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt ca. € 4 Mio.
|
EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung
Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt
ca. € 4 Mio.
Die CEOTRONICS AG wurde am 25. November 2025 von einem EU-Kunden beauftragt, für
ca. € 1 Mio. Kommunikations-/Gehörschutzsysteme zu liefern.
Die CEOTRONICS S.L. (Madrid), eine 100%ige Tochtergesellschaft der CEOTRONICS AG, meldete an die CEOTRONICS AG zwei Ausschreibungsgewinne für Funkgeräte und Control Center in Höhe von insgesamt ca. € 1,1 Mio.
„Auch aus Deutschland erreichten uns in den letzten drei Monaten u. a. sechs Aufträge aus der Verteidigungsindustrie und von der Bundeswehr im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio. – für „CT-DECT Systeme“ und für „CT-MultiPTTs 1C“, die jedoch jeweils unter T€ 500 lagen und deshalb nicht publiziert wurden. Wir sind optimistisch, unsere Umsatz- und Ergebnisziele für das lfd. Geschäftsjahr 2025/26 zu erreichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407) wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt und auch auf Xetra gehandelt.
Weitere Informationen:
CEOTRONICS AG
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
25.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
