25.11.2025 15:07:33

EQS-News: Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt ca. € 4 Mio.

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung
Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt ca. € 4 Mio.

25.11.2025 / 15:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News | CEOTRONICS meldet Auftragseingänge aus der EU über insgesamt
ca. € 4 Mio.

Die CEOTRONICS AG wurde am 25. November 2025 von einem EU-Kunden beauftragt, für
ca. € 1 Mio. Kommunikations-/Gehörschutzsysteme zu liefern.

Die CEOTRONICS S.L. (Madrid), eine 100%ige Tochtergesellschaft der CEOTRONICS AG, meldete an die CEOTRONICS AG zwei Ausschreibungsgewinne für Funkgeräte und Control Center in Höhe von insgesamt ca. € 1,1 Mio.

„Auch aus Deutschland erreichten uns in den letzten drei Monaten u. a. sechs Aufträge aus der Verteidigungsindustrie und von der Bundeswehr im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio. – für „CT-DECT Systeme“ und für „CT-MultiPTTs 1C“, die jedoch jeweils unter T€ 500 lagen und deshalb nicht publiziert wurden. Wir sind optimistisch, unsere Umsatz- und Ergebnisziele für das lfd. Geschäftsjahr 2025/26 zu erreichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407) wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt und auch auf Xetra gehandelt.
Weitere Informationen:

CEOTRONICS AG
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com

25.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2235662

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235662  25.11.2025 CET/CEST

