EQS-News: cyan AG erwartet starkes Unternehmenswachstum im Jahr 2024

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

cyan AG erwartet starkes Unternehmenswachstum im Jahr 2024



23.05.2024 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





cyan AG erwartet starkes Unternehmenswachstum im Jahr 2024

München, 23. Mai 2024 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Der Umsatz im fortgeführten Geschäftsbereich (Segment Cybersecurity) wuchs um 23 % auf EUR 4,7 Mio. (2022: EUR 3,8 Mio.). Dabei stiegen die wiederkehrenden Umsätze besonders stark um 41 % auf EUR 4,4 Mio. Das operative Ergebnis EBITDA erreichte wie erwartet EUR -4,5 Mio. (2022: EUR -4,4 Mio.). Die Geschäftszahlen sind geprägt von der erfolgreichen strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft. Zum Jahresende 2023 wurde das BSS/OSS-Geschäfts veräußert, das rund 45 % des Umsatzes beisteuerte, aber für 60 % der operativen Kosten verantwortlich war. cyan fokussiert sich seitdem auf das Kerngeschäft Cybersecurity.



Ein wesentlicher Meilenstein im operativen Geschäft war die Erweiterung der Zusammenarbeit mit MTEL in Deutschland und der Schweiz um die netzwerk-integrierten Cybersecurity-Lösungen. Darüber hinaus hat cyan mit T-Mobile Polen ein Update der Cybersecurity-Produkte durchgeführt und somit die Anzahl der Endkunden (Subscriber) signifikant gesteigert. Zusätzlich zeigte sich eine weiterhin solide und positive Entwicklung bei den Bestandskunden. Insgesamt konnte die Subscriber-Basis dadurch im Jahr 2023 um 71 % gesteigert werden.



An diese Erfolge konnte cyan auch in den ersten Monaten des Jahres 2024 anknüpfen. Mit Orange Spanien, einem Unternehmen aus der Orange-Gruppe, wurde eine Partnerschaft abgeschlossen, um Cybersecurity-Lösungen für alle Orange-Kunden im spanischen Markt anzubieten. Mit dem ebenfalls angestoßenen Strategieprogramm werden Verbesserungen in den Bereichen Produkt, Märkte, interne Prozesse und Administration vorangetrieben. Ein Eckpunkt auf Produktseite ist im Kernmarkt OnNet ein verbessertes Produkt unter dem Namen OnNet Core, das eine wesentlich schnellere Implementierung durch einen Cloud-basierenden Rollout ermöglicht. Marktseitig plant cyan vor allem mit Technologie- und Produktpartnerschaften im Kernmarkt Telekommunikation weiter stark zu wachsen aber auch den Vorstoß in neue Branchen wie zum Beispiel dem Versicherungssektor voranzutreiben. Dazu setzt das Unternehmen insbesondere auf seine endgerätbasierte Lösung auf Basis des neuentwickelten cyan-SDKs (Software Development Kit).



cyan verfügt somit über eine hervorragende Ausgangslage, um den Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2024 fortzusetzen. Ausgehend von einer steigenden Anzahl der Endkunden sollen die wiederkehrenden Umsätze von cyan weiter steigen. Das Unternehmen rechnet daher mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 6,6 Mio. bis EUR 7,4 Mio. Die operative Ergebnismarge (EBITDA) auf Konzernebene ohne Sondereffekte wird sich voraussichtlich signifikant verbessern. Das Management erwartet, dass der Break-even auf Cashflow-Basis im vierten Quartal 2024 erreicht wird.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Wir blicken voller Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr. Derzeit machen wir große Fortschritte bei der Umsetzung unseres Strategieprogramms, sodass es bereits im Jahresverlauf seine Wirkung entfalten kann. Es ist mir eine große Freude, mit unserem schlanken Team diesen Prozess engagiert voranzutreiben. Dazu optimieren wir unsere Strukturen und unseren Auftritt am Markt. Mit den neuen Partnerschaften und Kunden sind erste Erfolge schon sichtbar. Zusammen machen wir das Internet zu einem sicheren Raum.“



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com.



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel. +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de