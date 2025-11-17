EQS-News: cyan AG und Orange Réunion Mayotte launchen gemeinsam neue Cybersicherheitslösungen für B2B- und B2C-Kunden auf Réunion und Mayotte

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

cyan AG und Orange Réunion Mayotte launchen gemeinsam neue Cybersicherheitslösungen für B2B- und B2C-Kunden auf Réunion und Mayotte



17.11.2025

München, 17. November 2025 – Die cyan AG, ein Anbieter intelligenter Cybersicherheitslösungen, ist eine Partnerschaft mit Orange Réunion Mayotte, dem zweitgrößten Telekommunikationsanbieter auf Réunion und Mayotte eingegangen, um die digitale Sicherheit der Kunden von Orange Réunion zu stärken. Das neue Cybersicherheitsangebot bietet einfachen und effektiven Schutz vor Online-Bedrohungen und gibt Kunden mehr Vertrauen in ihre tägliche Konnektivität. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um fortschrittliche und zugängliche Cybersicherheit in die Region des Indischen Ozeans zu bringen und die Gemeinden vor den sich ständig weiterentwickelnden digitalen Bedrohungen zu schützen.



Die Partnerschaft führt eine moderne Cybersicherheitslösung ein, die sowohl Mobilfunk- als auch Festnetzkunden vor digitalen Bedrohungen schützt. Orange Réunion bringt zwei neue Produkte auf den Markt: „Cyberfiltre Mobile”, das auf der OnNet Mobile-Technologie basiert, und „Cyberfiltre Avanncé”, das die Angebote OnNet Mobile und OnDevice Mobile von cyan kombiniert und sowohl für B2C- als auch für B2B/SMB-Kunden zugeschnitten ist. Damit sollen Endkunden einen nahtlosen und umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen erhalten, der vollständig in die bestehende Serviceumgebung von Orange Réunion integriert ist.



Markus Cserna, CEO und CTO der cyan AG: „Nach der Bekanntgabe unserer Zusammenarbeit mit Orange Romania und Orange Moldova im Jahr 2025 freue ich mich sehr, unsere Kooperation mit der Orange-Gruppe auf Réunion und Mayotte weiter auszubauen. Das wachsende Interesse an unseren innovativen und intelligenten Cybersicherheitslösungen stärkt nicht nur unsere langjährige Beziehung zur Orange-Gruppe. Es unterstreicht auch unsere gemeinsamen Bemühungen, Endkunden auf der ganzen Welt ein sicheres Online-Erlebnis zu bieten.“



Über Orange

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 124.100 Mitarbeitern weltweit zum 30. September 2025, darunter 68.000 Mitarbeiter in Frankreich. Die Gruppe hat zum 30. September 2025 weltweit insgesamt 310 Millionen Kunden, darunter 270 Millionen Mobilfunkkunden und 23 Millionen Festnetz-Breitbandkunden. Diese Zahlen berücksichtigen die Entkonsolidierung bestimmter Aktivitäten in Spanien nach der Gründung von MASORANGE. Die Gruppe ist in 26 Ländern vertreten (einschließlich nicht konsolidierter Länder).



Orange ist unter der Marke Orange Business auch ein führender Anbieter von globalen IT- und Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen. Im Februar 2023 stellte der Konzern seinen Strategieplan „Lead the Future“ vor, der auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und von Verantwortung und Effizienz geleitet ist. „Lead the Future“ nutzt die Exzellenz des Netzwerks, um die Führungsposition von Orange in Sachen Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris notiert (Symbol ORA).



Weitere Informationen finden Sie im Internet und auf Ihrem Mobiltelefon unter: www.orange.com, www.orange-business.com und folgen Sie uns auf X: @orangegrouppr.



Orange und alle anderen in diesem Dokument genannten Produkt- oder Dienstleistungsnamen von Orange sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity -Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



Orange Réunion Mayotte Pressekontakt:

Telefon: +262 693 77 79 54

E-Mail: renaud.raharijaona@orange.com



