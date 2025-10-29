Deutsche Rohstoff Aktie

Deutsche Rohstoff für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 16:23:03

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Rohstoff AG: Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

29.10.2025 / 16:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage
 
  • Erfolgreicher Start der Platzierung
  • Hohes Interesse institutioneller und privater Investoren
  • Zielvolumen bereits erreicht
  • Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich

Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% stößt auf eine außerordentlich starke Nachfrage. Bereits in den ersten Tagen der Zeichnungsphase übersteigt die Gesamtnachfrage das Zielvolumen.

Angesichts dieser hohen Nachfrage ist eine Beendigung der Zeichnungsphase wahrscheinlich, voraussichtlich bereits zeitnah in der kommenden Woche.

Laufzeitbeginn und Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Börse wird unverändert am 13. November 2025 stattfinden.

Begleitet wird die Emission von der Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager und Sole Lead Bookrunner.
Mannheim, 29. Oktober 2025
 

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2220686

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220686  29.10.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Rohstoff AGmehr Nachrichten