EQS-News: Die Northern Data Group erwirbt als Erster in Europa NVIDIA H200-GPUs

PRESSEMITTEILUNG / IR-NACHRICHT Die Northern Data Group erwirbt als Erster in Europa NVIDIA H200-GPUs Erster in Europa, der NVIDIA H200-GPUs erwirbt – die derzeit leistungsstärksten GPUs auf dem Markt

Der Einsatz erweitert das Generative KI CSP-Angebot der Gruppe, das bereits das größte in Europa ist

Ein weiterer Beweis für das anhaltende Engagement der Gruppe für die Bereitstellung erstklassiger Technologien Frankfurt am Main – 1. Juli 2024 – Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute bekannt, dass sie NVIDIA H200-GPUs im Rahmen einer neu gegründeten Partnerschaft mit Supermicro, einem weltweit führenden Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen, erworben hat. Taiga Cloud, die Cloud-Plattform der Northern Data Group, wird der erste Cloud Service Provider (CSP) in Europa sein, der Zugang zur H200-GPU-Hardware bietet, wobei die Lieferung und Bereitstellung für das 4. Quartal 2024 geplant sind. Durch die Partnerschaft mit Supermicro für die NVIDIA H200-GPUs werden die HPC-Lösungen von Taiga Cloud weiter ausgebaut und das bestehende Angebot an erstklassigen Technologien der generativen KI ergänzt. Mit dem Kauf der H200-GPUs unterstreicht die Northern Data Group ihr Engagement, ihren Kunden die beste Technologie auf diesem Gebiet anzubieten, während sie ihr Angebot an Cloud-Lösungen weiter ausbaut und gleichzeitig ihre Position als Europas erster und größter spezialisierter Anbieter von generativen KI-Cloud-Services behauptet. Die erste vollständige Insel mit über 2.000 NVIDIA H200 GPUs, die BlueField-3 Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) und NVIDIA Mellanox CX7-Netzwerkkarten verwenden, wird eine Leistung von 32 petaFLOPS liefern. Die Konfiguration der NVIDIA-referenzierten Architektur ermöglicht Kunden den Zugriff auf mehr Bandbreite sowie einen schnelleren, und effizienteren Zugriff auf Datenspeicher. Die H200-GPUs werden in einem der europäischen Rechenzentren der Northern Data Group untergebracht, die bei einer Effizienz des Energieverbrauchs (Power Use Effectiveness, PUE) von weniger als 1,2 mit kohlenstofffreier, erneuerbarer Energie betrieben werden. Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert: „Unsere Plattform für generative KI entwickelt sich ständig weiter und wir sind stolz darauf, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um als Erster in Europa Zugang zu NVIDIA H200-GPUs zu bieten. Dies ist ein Beweis für unser Engagement, kontinuierlich die neuesten branchenführende Lösungen anzubieten. Als Elite-Partner von NVIDIA sind wir stolz darauf, weiterhin Spitzentechnologie anzubieten, die gemäß den empfohlenen Referenzarchitekturen eingesetzt wird, um die Technologie zu maximieren.“ Vik Malyala, Präsident und Geschäftsführer, EMEA; SVP, Technology & AI, Supermicro, kommentierte: „Wir freuen uns, mit der Northern Data Group zusammenzuarbeiten, um ihr generatives KI-Cloud-Angebot um Supermicro-GPU-Server zu erweitern, die auf den neuesten Nvidia H200 HGX-GPUs basieren. Supermicro hat sich voll und ganz der Bereitstellung der leistungsstärksten und energieeffizientesten KI-Infrastrukturen und -Lösungen verschrieben. Unsere Zusammenarbeit wird die Verfügbarkeit beschleunigen und den besten Mehrwert für Kunden in Europa bringen.“ Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD, und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie. Über Taiga Cloud: Taiga Cloud, eine Plattform der Northern Data Group, ist Europas erster und größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten. Wir bieten sie ein flexibles, sicheres und konformes Cloud-basiertes ultraschnelles GPU-Netzwerk, das das entwickelt wurde, um die anspruchsvollsten Rechenanforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Hochintensive, groß angelegte Rechenleistung ist entscheidend für die Beschleunigung von generativen KI-Modellen und

-Forschung, die eine neue Ära technologischer Durchbrüche einleiten wird. Die energieeffiziente Cloud von Taiga wird von Europas größtem Cluster aus NVIDIA A100 Tensor Core und H100 Tensor Core GPUs angetrieben und ermöglicht es Unternehmen, KI- und ML-Innovationen nach Bedarf zu beschleunigen — mit einer Technologie, die vollständig skalierbar ist. Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

