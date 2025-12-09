EQS-News: Enapter schließt exklusive Vertriebspartnerschaft mit ProLubric für Israel und Ukraine

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter schließt exklusive Vertriebspartnerschaft mit ProLubric für Israel und Ukraine



09.12.2025 / 09:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Enapter schließt exklusive Vertriebspartnerschaft mit ProLubric für Israel und Ukraine

Erschließung neuer Wachstumsmärkte mit schnellem Marktzugang dank lokaler Präsenz

Enapter-Produkte künftig direkt vor Ort verfügbar

ProLubric verfügt über starkes Partnernetzwerk zu EPCs & Industrie

Hamburg, 09. Dezember 2025 - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat über ihre Tochtergesellschaft Enapter S.r.l. einen exklusiven Vertriebsrahmenvertrag mit der ProLubric GmbH abgeschlossen. Die Partnerschaft umfasst den exklusiven Vertrieb von Enapter-Produkten in Israel und der Ukraine.

ProLubric wird als zentraler Ansprechpartner für alle Vertriebsaktivitäten in beiden Märkten fungieren. Mit einem lokal verankerten Team, langjähriger Geschäftserfahrung in den Regionen und gewachsenen Kontakten zu EPCs, Systemintegratoren und industriellen Direktnutzern ist ProLubric ideal aufgestellt, um das Wachstumspotenzial für Enapters AEM-Technologie in beiden Ländern zu realisieren.

Förderprogramme, Marktöffnung und konkrete Projektplanungen schaffen in beiden Ländern aktuell optimale Bedingungen für Wasserstofflösungen. Enapter hatte die Märkte bereits über einen längeren Zeitraum beobachtet und vorbereitet – die nun geschlossene Partnerschaft mit ProLubric ist das Ergebnis einer intensiven Verhandlungsphase und ermöglicht einen sofortigen Vertriebsstart mit lokalem Team, gewachsenen Netzwerken und fundierter Marktkenntnis.

In der Ukraine hat die Regierung am 13. August 2024 einen nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien verabschiedet. Dieser sieht unter anderem den Ausbau von grünen Gasen, erneuerbaren Stromquellen und Speicherlösungen mit einer Kapazität von bis zu 656 MW vor. Wasserstoff spielt darin eine wichtige strategische Rolle – nicht nur zur direkten Nutzung, sondern auch als flexibler Energiespeicher und Bindeglied für sektorübergreifende Anwendungen.

Für Enapter ergeben sich daraus vielfältige Einsatzmöglichkeiten für seine modularen AEM-Elektrolyseure: etwa in EPC-Projekten, in dezentraler industrieller Nutzung oder als Bestandteil integrierter Energiesysteme. ProLubric ist bereits in ersten Projektanbahnungen involviert.

Auch in Israel festigt sich die politische und wirtschaftliche Lage zusehends. Dort wird derzeit der Einsatz von Wasserstofftechnologien mit hoher Dynamik weiter vorangetrieben. Im Mai2025 wurde der Bau einer 400km langen nationalen Wasserstoffpipeline genehmigt – ein klares Signal für den Aufbau einer skalierbaren Infrastruktur zur Nutzung und Verteilung von grünem Wasserstoff. Bereits zuvor hatte das Land mit der Veröffentlichung seiner Nationalen Wasserstoffstrategie im Herbst 2023 wichtige Fördermechanismen geschaffen: Über die Israel Innovation Authority werden seither gezielt Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt – von Forschung über Pilotanlagen bis hin zur industriellen Anwendung. In Kombination mit der ausgeprägten Start-up-Landschaft und hoher technischer Affinität schafft dies ein besonders innovationsfreundliches Umfeld für Enapter-Produkte.

Die Partnerschaft mit ProLubric stärkt nicht nur Enapters internationale Wachstumsstrategie, sondern ermöglicht auch den direkten Markteintritt mit lokaler Präsenz und landessprachlichem Vertrieb. Beide Länder bieten langfristig Skalierungspotenzial für größere Elektrolyseurkapazitäten – insbesondere für das modulare Multicore-System – und eröffnen zusätzliche Anwendungsfelder in Industrie, Forschung und Energieinfrastruktur.

Die Vereinbarung mit ProLubric ist auf zwei Jahre angelegt und umfasst das gesamte Enapter-Produktportfolio – von kompakten Einzelgeräten bis zu skalierbaren Multicore-Systemen. Eine Verlängerung ist bei positiver Geschäftsentwicklung vorgesehen.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG:

„Sowohl Israel als auch die Ukraine bieten enormes Potenzial für Wasserstoffanwendungen – technologisch, wirtschaftlich und strategisch. Mit ProLubric haben wir einen starken Partner, der die lokalen Märkte versteht und direkten Zugang zu den relevanten Akteuren hat.”

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Projektanfragen:

Für technische oder projektbezogene Rückfragen steht das Vertriebsteam unter sales@enapter.com gerne zur Verfügung.

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de