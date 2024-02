EQS-News: Food-Tech-Unternehmen Circus stellt unternehmenseigenes Betriebssystem CircusOS vor

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Food-Tech-Unternehmen Circus stellt unternehmenseigenes Betriebssystem CircusOS vor



CircusOS wurde entwickelt, um die Food-Service-Industrie neu zu denken, indem es die betriebliche Effizienz, die Qualitätssicherung und die Kundenzufriedenheit durch die Integration von Künstlicher Intelligenz und Robotik verbessert.

Der Launch eines neuen kulinarischen Konzepts, das auf CircusOS betrieben wird, hilft dem Food-Tech-Unternehmen dabei, wertvolle Datenerkenntnisse zu gewinnen und seine Software unter realen Marktbedingungen weiter zu verfeinern.

Der Betrieb von Pazza Pasta in drei Circus-Teststandorten ermöglicht es den Endverbraucher:innen in mehreren Städten, den Food-Service der Zukunft schon heute zu testen. Hamburg, 2. Februar 2024 – Das Food-Tech-Unternehmen Circus (Xetra: CA1.DE) will die Food-Service-Branche transformieren und gibt heute einen wichtigen Meilenstein dieser Mission bekannt: den Launch seines ersten kulinarischen Konzepts, das von CircusOS angetrieben wird. CircusOS ist ein proprietäres digitales Betriebssystem, das entwickelt wurde, um die Art und Weise zu verändern, wie kulinarische Konzepte verwaltet und skaliert werden. CircusOS stellt einen bedeutenden Sprung in der Integration von Künstlicher Intelligenz und Robotik in der Systemgastronomie dar und verspricht, neue Maßstäbe für betriebliche Effizienz, Qualitätssicherung und Kundenzufriedenheit zu setzen. Das Herzstück von CircusOS besteht aus einer Reihe fortschrittlicher Microservices, die gastronomisches Personal digital anleiten und schulen und dabei jeden Aspekt der Küchen- und Serviceabläufe optimieren. Von der Bestandsverwaltung über die Auftragsabwicklung bis hin zur Kundeninteraktion nutzt CircusOS Künstliche Intelligenz, um höchste Präzision, Geschwindigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Dieser innovative Ansatz senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern verbessert auch das gastronomische Erlebnis, indem er hochgradig anpassbare und frisch zubereitete Gerichte ermöglicht. Durch den Einsatz von Pazza Pasta in drei firmeneigenen Testlaboren in Hamburg und Köln sammelt das Food-Tech-Unternehmen wichtige Daten, die es ermöglichen, seine Software unter echten Marktbedingungen weiter zu verfeinern. Pazza Pasta beweist eindrucksvoll die Flexibilität und Skalierbarkeit von CircusOS über eine Vielzahl von Marken und gastronomischen Konzepten hinweg, begünstigt durch eine reibungslose Steuerung aller Prozesse. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir CircusOS kontinuierlich weiter gedacht. Heute ist es eine hochmoderne, eigenentwickelte Software-Plattform, die es uns ermöglicht, verschiedene Gastronomiekonzepte effizient zu managen. Mit CircusOS können wir neue Mitarbeitende schnell einarbeiten und bleiben dabei immer hocheffizient. CircusOS verwaltet nahtlos alle betrieblichen Abläufe vom Bestandsmanagement bis zur Übergabe – ein großer Fortschritt in der Foodservice-Technologie“, sagt Nikolas Bullwinkel, Co-Gründer und CEO von Circus. „Mit der Einführung von Pazza Pasta gewinnen wir wertvolle Markterkenntnisse und fördern eine engere Verbindung zu unseren Kund:innen, indem wir direkt auf ihre Anforderungen nach Qualität, Vielfalt und Bezahlbarkeit antworten. In nur wenigen Wochen hat uns unser Ansatz zu einem Favoriten unter den Gästen in unseren Testgebieten gemacht und unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, qualitativ hochwertige, maßgeschneiderte Gerichte zu Preisen anzubieten, die sich von der Konkurrenz am Markt deutlich abheben“, ergänzt Carsten Wille, Chief Commercial Officer von Circus. Kund:innen können ihre Bestellungen bequem über die Pazza-App aufgeben oder ihre Gerichte durch eine nahtlose Integration mit Diensten wie Uber Eats oder Lieferando direkt nach Hause liefern lassen. Für das Branding von Pazza Pasta hat Circus mit Core BLN zusammengearbeitet, einer Agentur, die dafür ausschließlich KI-generierte Inhalte verwendete, was auch das Engagement von Circus für Spitzentechnologie widerspiegelt.



Über die Circus Gruppe: Die Circus Gruppe (ISIN: DE000A2YN355) transformiert die Food-Service-Branche mit Hilfe intelligenter Automatisierung und Digitalisierung . Von der Rezepterstellung bis zur Qualitätskontrolle deckt Circus die gesamte Wertschöpfungskette ab. Bislang sind insgesamt rund 40 Millionen Euro Wachstumskapital in die Circus Gruppe geflossen, um die patentierte Circus-Technologie, die einen autonomen Kochprozess mit Robotik, Sensorik und Künstlicher Intelligenz ermöglicht, zur Marktreife zu entwickeln. Circus beschäftigt über 100 Mitarbeitende aus 34 Nationalitäten an vier Standorten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg. Weitere Informationen unter circus-group.com.



