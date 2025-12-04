EQS-News: HERMLE stellt Kontinuität im Vorstand sicher - Jürgen Oswald wird zum 1. November 2026 neuer Finanzvorstand - Günther Beck scheidet Ende Oktober 2026 altersbedingt aus

EQS-News: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Schlagwort(e): Personalie

HERMLE stellt Kontinuität im Vorstand sicher - Jürgen Oswald wird zum 1. November 2026 neuer Finanzvorstand - Günther Beck scheidet Ende Oktober 2026 altersbedingt aus



Gosheim, 4. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG hat Jürgen Oswald (49) mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er übernimmt die Position von Günther Beck (65), der am 31. Oktober 2026 mit Auslaufen seines Vertrags aus Altersgründen aus dem Gremium ausscheiden wird. Damit setzt HERMLE seine langfristige Nachfolgeplanung fort und sorgt frühzeitig für einen reibungslosen Übergang und Kontinuität im dreiköpfigen Vorstandsgremium. Diesem gehören weiterhin Benedikt Hermle (Produktion, Service, Personal) und ab 1. Januar 2026 Kai Bacher (Vertrieb, Konstruktion & Entwicklung) an.

Jürgen Oswald arbeitet seit 2022 bei HERMLE, zunächst als Leiter Controlling und seit 1. Januar 2025 als Generalbevollmächtigter. Ab 1. November 2026 wird er im Vorstand die Ressorts Finanzen, Informationsverarbeitung und Materialwirtschaft übernehmen. Sein Dienstvertrag, der zunächst für drei Jahre läuft, wurde diese Woche unterzeichnet. Vor seiner Tätigkeit für HERMLE studierte Jürgen Oswald Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht und verantwortete unterschiedliche Funktionen in internationalen Industrieunternehmen.

Günther Beck begann seine 30-jährige Karriere bei HERMLE 1994 als Leiter des Rechnungswesens und wurde im selben Jahr in den Vorstand der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG berufen. Er scheidet mit Auslaufen seines Dienstvertrags zum 31. Oktober 2026 aus.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dietmar Hermle dankt Günther Beck im Namen des gesamten Aufsichtsrats ausdrücklich für seine außerordentlichen Leistungen und den hohen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. „In den vergangenen Jahrzehnten“, so Dietmar Hermle weiter, „hat er maßgeblich zum Erfolg der HERMLE AG beigetragen. Zugleich freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Oswald. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Funktionen unter anderem auch bei Maschinenbauunternehmen mit und ist ein höchst kompetenter Nachfolger.“

Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren sowie von kompletten Automationslösungen aus einer Hand. 2024 erzielte das Unternehmen konzernweit einen Umsatz von 487,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 85,3 Mio. Euro. HERMLE-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, Elektronik- und Chipindustrie, Verpackungstechnik, optischen Industrie, Luft- und Raumfahrt, Energietechnik und Automobilindustrie sowie deren Zulieferindustrien zum Einsatz. HERMLE-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt.

