28.11.2025 18:00:03

EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

28.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate

  • Der Konzernumsatz erhöhte sich um 6,3 Mio. CHF auf 264,7 Mio. CHF (Vorjahr 258,4 Mio. CHF).
  • Der betriebliche Cashflow nahm um 52% auf CHF 25,6 Mio. zu (Vorjahr CHF 16,8 Mio.)
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF).
  • Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2025 bei 18,2 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).

Pratteln, 28. November 2025 – Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate

Konzernentwicklung im dritten Quartal 2025

  • Die im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegenen Umsatzerlöse resultieren aus gestiegenen Umsätzen im Kino- und Home Entertainmentbereich im Segment Film. 
     
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event bei -31,6 Mio. CHF (Vorjahr -7,6 Mio. CHF). Diese Sondereffekte waren nicht cash-wirksam, deshalb entwickelte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit weiter positiv. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente konnten um 52% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.
     
  • Das Eigenkapital betrug CHF 108,3 Mio. CHF.

Bernhard Burgener, Verwaltungsratspräsident der Highlight-Gruppe, kommentiert den Zwischenabschluss wie folgt: «Mit der Steigerung des Konzernumsatzes um 2.4% und des betrieblichen Cashflows um 52% konnten wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht werden. Einmalige, nicht cash-wirksame Sondereffekte und ausserordentliche operative Kosten im Segment Sport und Event belasten zwar die Erfolgsrechnung der ersten neun Monate erheblich, was zu einem deutlich negativen Betriebsergebnis führt. Für das traditionell stärkere vierte Quartal wird jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.»

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 steht ab heute im Internet unter
www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

 

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 3Q2025 3Q2024 Abw. in %
Umsatzerlöse 264,7 258,4 2,4
EBIT -31,6 -7,6 n/a
EBITDA 55,6 37,9 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -41,4 -18,2 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -31,2 -18,2 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,55 -0,32 n/a
Segmentumsatz      
Film 189,7 141,9 33,7%
Sport und Event  75,0 116,5  -35,7%
Segmentergebnis      
Film 2,2 0,5 362%
Sport und Event   -30,0 -4,5 n/a
       
in Mio. CHF 30.09.2025 31.12.2024 Abw. in %
Bilanzsumme 594,6 624,6 -4,8%
Eigenkapital 108,3 151,9 -28,7%
Eigenkapitalquote (%) 18,2 24,3 -6,1 Punkte
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 202,0 196,5 2,8%
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 25,6 16,8 52,4%
 
       
 
Für weitere Informationen:		        
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch 		     
         

 


28.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237612

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237612  28.11.2025 CET/CEST

