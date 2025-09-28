DCI Database for Commerce and Industry Aktie

28.09.2025 20:58:13

EQS-News: Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc.

EQS-News: DCI Database for Commerce and Industry AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc.

28.09.2025 / 20:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung

 

Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc.

 

Starnberg, den 28. September 2025:

 

Die Beteiligungsgesellschaft der DCI Database for Commerce and Industrie AG in den USA, die plugilo Inc., befindet sich aktuell in konkreten Gesprächen über eine strategische Beteiligung durch Green Valley Investments Ltd., UK.

 

Die Beteiligung soll auf Basis einer geplanten Unternehmensbewertung von 50 Mio. USD erfolgen und sowohl Kapital- als auch technologiebezogene Leistungen umfassen.

 

Ziel der Partnerschaft ist es, den Ausbau der Plattform, die Skalierung des operativen Geschäfts sowie die internationale Expansion von plugilo Inc. zu beschleunigen.

Die vorgesehene Beteiligung ist Bestandteil einer langfristigen Finanzierungsstrategie und soll schrittweise umgesetzt werden.

 

Kontakt

DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstr. 2

82319 Starnberg

E-Mail: IR@DCI.DE

http://www.DCI.de

Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA

 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Vorstands basieren. Bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.

 


