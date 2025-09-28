DCI Database for Commerce and Industry Aktie
WKN DE: A11QU1 / ISIN: DE000A11QU11
|
28.09.2025 20:58:13
EQS-News: Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc.
|
EQS-News: DCI Database for Commerce and Industry AG
/ Schlagwort(e): Absichtserklärung
Ad-hoc-Mitteilung
Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc.
Starnberg, den 28. September 2025:
Die Beteiligungsgesellschaft der DCI Database for Commerce and Industrie AG in den USA, die plugilo Inc., befindet sich aktuell in konkreten Gesprächen über eine strategische Beteiligung durch Green Valley Investments Ltd., UK.
Die Beteiligung soll auf Basis einer geplanten Unternehmensbewertung von 50 Mio. USD erfolgen und sowohl Kapital- als auch technologiebezogene Leistungen umfassen.
Ziel der Partnerschaft ist es, den Ausbau der Plattform, die Skalierung des operativen Geschäfts sowie die internationale Expansion von plugilo Inc. zu beschleunigen.
Die vorgesehene Beteiligung ist Bestandteil einer langfristigen Finanzierungsstrategie und soll schrittweise umgesetzt werden.
Kontakt
DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstr. 2
82319 Starnberg
E-Mail: IR@DCI.DE
http://www.DCI.de
Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.
WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.
Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Vorstands basieren. Bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.
28.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DCI Database for Commerce and Industry AG
|Enzianstrasse 2
|82319 Starnberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8151-265-0
|Fax:
|+49 (0)8151-265-150
|E-Mail:
|info@dci.de
|Internet:
|www.dci.de
|ISIN:
|DE000A11QU11
|WKN:
|A11QU1
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2204712
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2204712 28.09.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCI Database for Commerce and Industry AG nach Kapitalherabsetzungmehr Nachrichten
|
20:58
|EQS-News: Ongoing Strategic Investment Discussions Involving plugilo Inc. (EQS Group)
|
20:58
|EQS-News: Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc. (EQS Group)
|
01.08.25
|DCI AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 (EQS Group)
Analysen zu DCI Database for Commerce and Industry AG nach Kapitalherabsetzungmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.