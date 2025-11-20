EQS-News: Nabaltec AG mit weiterhin guter Ertragskraft und leichtem Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Nabaltec AG mit weiterhin guter Ertragskraft und leichtem Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025



20.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 bei 155,1 Mio. Euro nach 158,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-1,9 %)

EBIT im Neunmonatszeitraum 2025 bei 14,0 Mio. Euro (-16,8 %); EBIT-Marge 9,0 %

Prognose für 2025: Umsatzrückgang für das Gesamtjahr von bis zu 2 % gegenüber dem Vorjahr; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %

Schwandorf, 20. November 2025 – Die Nabaltec AG hat heute ihren Quartalsbericht zum dritten Quartal 2025 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz in den ersten neun Monaten von 155,1 Mio. Euro, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum (158,2 Mio. Euro) von 1,9 % entspricht. Der Umsatz des dritten Quartals 2025 lag bei 48,6 Mio. Euro nach 49,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-2,4 %). Insbesondere Währungseffekte sowie erhöhte Marktunsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik wirken sich im aktuellen Geschäftsjahr negativ auf den Umsatz aus. Weiterhin belastet die anhaltend schwache Nachfrage nach Produkten für die Feuerfestindustrie und E-Mobilität die Umsatzentwicklung.

„Das laufende Geschäftsjahr zeigt weiterhin ein schwieriges Marktumfeld geprägt von einem sprunghaften und kurzfristigen Orderverhalten der Kunden“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Positiv in dieser herausfordernden Marktlage ist die Tatsache, dass wir im Neunmonatszeitraum dank optimierter Kosten eine solide Ertragskraft mit einer EBIT-Marge von 9,0 % zeigen konnten.“

Das Unternehmen erzielte im Neunmonatszeitraum 2025 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 22,6 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das EBITDA bei 25,8 Mio. Euro gelegen (-12,4 %). Die EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) betrug in den ersten neun Monaten 2025 14,5 %. Im entsprechenden Zeitraum summierte sich das operative Ergebnis (EBIT) auf 14,0 Mio. Euro nach 16,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-16,8 %). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag mit 9,0 % auf einem weiterhin guten Niveau.

Nach Produktsegmenten aufgegliedert entwickelte sich der Umsatz der Nabaltec im Neunmonatszeitraum 2025 wie folgt: Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ wurde ein Umsatz in den ersten neun Monaten von 113,7 Mio. Euro nach 114,1 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum (-0,4 %) erzielt. Für das dritte Quartal 2025 ergab sich ein Umsatz von 35,2 Mio. Euro nach 35,9 Mio. Euro im dritten Quartal des Vorjahres (-1,7 %). Der Absatz im Produktbereich Böhmite entwickelte sich auch im Berichtsquartal weiter rückläufig. Hingegen verzeichnete der Produktbereich Gemahlene Hydroxide ein Wachstum, und auch die Absatzmenge im Produktbereich Viskositätsoptimierte Hydroxide konnte erfreulicherweise nochmals zulegen. Das Produktsegment „Spezialoxide“ trug zum Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 mit einem Umsatz von 41,4 Mio. Euro bei, nachdem der Wert im Vorjahreszeitraum bei 44,1 Mio. Euro gelegen hatte (-6,0 %). Im dritten Quartal 2025 erzielte Nabaltec in diesem Produktsegment einen Umsatz von 13,4 Mio. Euro nach 13,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-4,0 %). Weiterhin hinterlässt die anhaltende Schwäche der Stahlindustrie im Produktsegment „Spezialoxide“ deutliche Spuren.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die Nabaltec AG nicht mehr mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die unterjährig im Juli angepasste Umsatzprognose der Nabaltec sieht für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzminus von bis zu 2 % vor. Die EBIT-Marge wird unverändert in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % erwartet.

„Für ein hoffentlich baldiges Anziehen der Konjunktur in Deutschland und Europa sind wir mit unserer insgesamt breiten Produktpalette hervorragend aufgestellt. Wir haben darüber hinaus durch unsere gezielten Investitionen der vergangenen Jahre den Weg dafür frei gemacht, unsere Anlagen optimal und möglichst flexibel nach Auftragslage nutzen zu können“, so Johannes Heckmann.

Hinweis: Der Quartalsbericht Q3/2025 der Nabaltec AG steht ab dem 20. November 2025 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 20. November 2025 um 11:00 Uhr einen Earnings Call zum Thema Q3/2025 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

