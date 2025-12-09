EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Personalie

NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an



09.12.2025 / 18:50 CET/CEST

NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied Eva Maria Blank kündigt Amtsniederlegung an



Marburg, 09. Dezember 2025. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) gibt bekannt, dass Frau Eva Maria Blank heute angekündigt hat, ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederzulegen.



Frau Blank war seit dem 15. Juni 2023 im Aufsichtsrat der NanoRepro AG tätig.



Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.



Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke „NewKee“ innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.



Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

