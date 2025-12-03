XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Novem Gruppe Aktie

Novem Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSWZ / ISIN: LU2356314745

03.12.2025 11:00:03

EQS-News: Novem Group S.A.: Standortschließung Italien

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
Novem Group S.A.: Standortschließung Italien

03.12.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novem Group S.A.: Standortschließung Italien

Luxemburg, 03. Dezember 2025 – Der Vorstand der Novem Group S.A. hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Schließung des Standorts in Bergamo (Italien) beschlossen.

Nachdem die dortige Produktion bereits Ende 2023 eingestellt und auf die europäischen Werke in Pilsen (Tschechische Republik) und Žalec (Slowenien) verlagert wurde, fungierte der Standort zuletzt als Vertriebsniederlassung mit drei Mitarbeitenden.

Aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage vor Ort wurde die endgültige Schließung des Standorts zur Optimierung der Unternehmenskostenstruktur eingeleitet. Die Schließung des Standorts sowie die Einstellung des Geschäftsbetriebs werden bis Ende des Kalenderjahres 2025 umgesetzt.

Die Betreuung der von der Schließung betroffenen Kunden beabsichtigt Novem künftig aus Vorbach (Deutschland) heraus abzubilden.

Dabei stellt Novem sozialverträgliche Lösungen für die verbleibende Belegschaft sicher und wahrt die Servicequalität gegenüber den Kunden in Italien.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt
Mareike Völker Isabel Henninger
Head of Investor Relations Telefon: +49 174 940 9955
Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com
E-Mail: investor.relations@novem.com  

03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2239042

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239042  03.12.2025 CET/CEST

