Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
|
30.09.2025 18:25:03
EQS-News: pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung
|
EQS-News: pferdewetten.de AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung
Düsseldorf, 30. September 2025
Den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2028 und 2024/2029 der pferdewetten.de AG wurden bei der im 3. Quartal 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen kein Bezugsrecht eingeräumt. Deshalb reduzieren sich die Wandlungspreise dieser beiden Wandelschuldverschreibungen gemäß der jeweiligen Anleihebedingungen wie folgt:
Kontakt
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2 11 / 7817820
|Fax:
|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2206302
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2206302 30.09.2025 CET/CEST
