30.09.2025 18:25:03

EQS-News: pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe
pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung

30.09.2025 / 18:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Anpassung der Wandlungspreise der beiden Wandelschuldverschreibungen infolge einer Kapitalerhöhung

 

Düsseldorf, 30. September 2025

Den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2028 und 2024/2029 der pferdewetten.de AG wurden bei der im 3. Quartal 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen kein Bezugsrecht eingeräumt. Deshalb reduzieren sich die Wandlungspreise dieser beiden Wandelschuldverschreibungen gemäß der jeweiligen Anleihebedingungen wie folgt:

  • 7,50% Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A30V8X3)
    • anfänglicher Wandlungspreis:   12,50 Euro
    • anfängliches Wandlungsverhältnis:   1:80
    • Wandlungspreis per 30.09.2025:   11,578 Euro
    • Wandlungsverhältnis per 30.09.2025:  1:86,37

 

  • 7,50% Wandelschuldverschreibung 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70)
    • anfänglicher Wandlungspreis:   7,50 Euro
    • anfängliches Wandlungsverhältnis:   1:133
    • Wandlungspreis per 31.03.2025:   7,063 Euro
    • Wandlungsverhältnis per 31.03.2025:  1:141,58

 

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

 


30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2206302

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2206302  30.09.2025 CET/CEST

