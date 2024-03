EQS-News: pferdewetten.de: Mark Schiedel wird Interim-CFO

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie

pferdewetten.de: Mark Schiedel wird Interim-CFO



10.03.2024 / 12:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de: Mark Schiedel wird Interim-CFO

Düsseldorf, den 10. März 2024 Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) hat wie gestern bereits per Ad hoc-Meldung bekanntgegeben, Herrn Mark Schiedel, 52 Jahre alt, mit Wirkung vom 11. März 2024 für die Dauer von zunächst sechs Monaten interimistisch zum Finanzvorstand der Gesellschaft bestellt. Diese Position wird angesichts des rasanten Wachstums der Gesellschaft neu geschaffen. Herr Schiedel bringt zwanzig Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich von Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen mit. Angefangen hat er als Referent für den Konzernabschluss bei der Metabo GmbH, war danach lange Stellvertretender Bereichsleiter des Konzernrechnungswesens bei der Media- Saturn Gruppe, um dann als kaufmännischer Leiter bei verschiedenen Tochtergesellschaften des Konzerns den Finanzbereich zur Steuerung der Unternehmen zu führen. In seiner letzten Position war er als Head of Accounting & Tax bei einem Wettbewerber tätig. Herrn Schiedels Aufgabenfeld umfasst unter anderem die Bereiche Organisationsplanung und Budgetierung, Rechnungswesen, Controlling und Reporting sowie Finanzierung und Investor Relations. Markus Knoss, Aufsichtsratsvorsitzender der pferdewetten.de AG: „Der Aufsichtsrat freut sich, mit Mark Schiedel sehr schnell einen ausgesprochenen Branchenkenner, der mehr als dreieinhalb Jahre bei einem führenden Wettbewerber in leitender Funktion tätig war, für die pferdewetten.de AG gewinnen zu können. Das starke Wachstum des Unternehmens erfordert perspektivisch eine breitere personelle Aufstellung bei den zentralen Managementaufgaben.“ Mark Schiedel, CFO der pferdewetten.de AG: „Ich freue mich sehr darauf, die Pferdewetten AG bei ihrer Erfolgsgeschichte zu begleiten und das Unternehmen durch meine Branchenkenntnisse auch administrativ zu erweitern, um es für die Expansion fit zu machen. Es geht darum jetzt den Grundstein für effiziente Planungsprozesse und Reporting-Strukturen in einem komplexer werdenden Umfeld zu schaffen, um damit sowohl die eigene Expansion als auch das aktuelle, sich konsolidierende Marktumfeld und die eigene Marktpositionierung stets im aggregierten monetären Blick zu halten. Da die Expansion sehr kapitalintensiv ist, werden wir den Schwerpunkt auf das Liquiditätsmanagement legen, denn wer sein Geld gut anlegt, bekommt mehr dafür. Durch den richtigen Einsatz des uns zur Verfügung gestellten Kapitals werden wir die Erfolgsgeschichte der Pferdewetten AG fortführen und die uns gesteckten Ziele erreichen." Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: „Auf die Zusammenarbeit mit Mark Schiedel freue ich mich sehr! Unser Unternehmen durchläuft gerade eine außerordentlich dynamische Wachstumsphase. Der passgenaue Aufbau der Organisation und der Berichtsstrukturen ist deshalb zunehmend essenziell. Durch seine ausgeprägte Branchenkenntnis wird Mark Schiedel nur wenig Anlaufzeit benötigen und seine Expertise schnell in die pferdewetten.de AG einbringen können.“ Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

10.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com