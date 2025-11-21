EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2025

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2025



21.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Umsatzanstieg um 62 % auf 1.762 T€ (9M 2024: 1.086 T€)

Gesamtleistung mit 7.594 T€ auf Vorjahresniveau (9M 2024: 7.653T€)

EBITDA verbessert sich infolge ertragswirksamer Investitionszuschüsse (Einmaleffekt) auf -4.734 T€ (9M 2024: -5.445 T€)

Deutliche Fortschritte bei eigenen Projekten und geplanten Joint Ventures Spatenstich für zweites Pyrum-eigenes Werk in Perl-Besch erfolgt Joint Venture für Werk in Tschechien gegründet Finanzierung für Werk in Griechenland durch Förderbewilligung des European Innovation Funds gesichert



Dillingen / Saar, 21. November 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihren Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2025 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten lagen bei 1.762 T€ und damit rund 62 % über der Vorjahresperiode (9M 2024: 1.086 T€). Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich auf 5.661 T€ (9M 2024: 6.192 T€). Der Rückgang resultierte aus den größtenteils abgeschlossenen Inbetriebnahmearbeiten bei einem Großteil der Anlagenteile der Werkserweiterung in Dillingen. Die Gesamtleistung bewegte sich damit mit 7.594 T€ auf Vorjahresniveau (9M 2024: 7.653 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge verdreifachten sich gegenüber der Vorjahresperiode auf 2.819 T€ (9M 2024: 881 T€). Grund dafür sind Investitionszuschüsse in Höhe von 2.422 T€ (531 T€) für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Dillingen, die aus der Fertigstellung der Hauptanlagen für die Anlagenerweiterung resultierten.

Das EBITDA verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf -4.734 T€ (9M 2024: -5.445 T€ ). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -7.232 T€ (9M 2024: -7.132 T€). Bereinigt um Investitionszuschüsse und Kosten der Kapitalbeschaffung lag das EBITDA bei -7.048 T€ (9M 2024: -5.904) und das EBIT bei -9.546 T€ (9M 2024: -7.591 T€). Das Konzernperiodenergebnis betrug -8.243 T€ (9M 2024: -7.982 T€). Die verfügbare Liquidität lag zum 30. September 2025 bei 5.127 T€ (31. Dezember 2024: 11.740 T€).

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Im Hinblick auf unseren Rollout-Plan konnten wir zuletzt große Fortschritte erzielen. In Perl-Besch haben wir den offiziellen Spatenstich für das nächste Pyrum-eigene Werk gesetzt und bereits zentrale Long-Lead-Komponenten bestellt. In Tschechien haben wir das Joint Venture mit der SUAS Group unterzeichnet und bereits einen 10-jährigen Abnahmevertrag für das dort produzierte Öl abgeschlossen. Zudem wurde für das Projekt in Griechenland die Förderung des European Innovation Fund zugesagt, wodurch die Finanzierung vollständig gesichert ist. Auf Basis dieser Entwicklungen rechnen wir weiterhin damit, unsere Produktionskapazitäten bis 2027 deutlich zu erweitern und ein positives Ergebnis zu erzielen.“

Mit Blick auf die Gesamtjahresprognose ging Pyrum zuletzt davon aus, die Produktionsleistung der neuen Mahl- und Pelletieranlage im restlichen Jahr 2025 noch deutlich steigern zu können. Obwohl erste Anpassungen bereits vorgenommen wurden, konnten diese Ziele bisher allerdings nicht im erwarteten Umfang erreicht werden. Das Management der Pyrum Innovations AG geht dennoch davon aus, den prognostizierten Umsatz des Konzerns und der AG zwischen 4,5 Mio. € und 6,0 Mio. € sowie die Gesamtleistung in einer Spanne von 10 Mio. € bis 15 Mio. € am unteren Ende der Spannen zu erreichen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern des Konzerns wird für das Gesamtjahr 2025 weiterhin in einer Spanne von -8,5 Mio. € bis -10,5 Mio. € erwartet.

Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2025 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung.





Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Angesehene Zertifikate wie REACH und ISCC Plus belegen die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte.

