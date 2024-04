EQS-News: SCHOTT Pharma ernennt Tobias Erfurth zum Leiter Investor Relations

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

SCHOTT Pharma ernennt Tobias Erfurth zum Leiter Investor Relations



30.04.2024 / 17:00 CET/CEST

SCHOTT Pharma ernennt Tobias Erfurth zum Leiter Investor Relations Tobias Erfurth übernimmt Leitung des Investor Relations-Teams ab Mitte August 2024

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz- und Kapitalmarktsektor sowie im Bereich Investor Relations SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat heute bekannt gegeben, dass Tobias Erfurth die Leitung der Investor Relations-Abteilung ab Mitte August 2024 übernehmen wird. Er wird das Investor Relations-Team von SCHOTT Pharma erweitern und verstärken und direkt an CFO Almuth Steinkühler berichten. „Tobias ist ein echter Gewinn für SCHOTT Pharma und unser Finanzteam, das wir mit ihm weiter verstärken. Wir freuen uns darauf, die Präsenz von SCHOTT Pharma an den Kapitalmärkten mit seiner umfassenden Expertise und seiner DAX40-Erfahrung weiter auszubauen und unser attraktives Finanzprofil zu präsentieren“, sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma. Tobias Erfurth verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmarkt und Investor Relations, sowohl auf Unternehmen- als auch auf Bankenseite. Zuletzt war Erfurth über 13 Jahre als Head of Investor Relations bei der Symrise AG tätig und verantwortete alle Investorenaktivitäten während der Entwicklung des Unternehmens von einem Small Cap hin zu einem DAX40-Unternehmen. Zuvor begleitete er den Börsengang der Crop Energies AG und baute anschließend die Investor Relations-Abteilung auf. Erfurth verfügt zudem über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Corporate Finance und Equity Capital Markets, die er in seiner vorherigen Tätigkeit als Analyst bei der Dresdner Bank sammelte. „Mit einer überzeugenden Equity Story, dem dynamischen Wachstum und den attraktiven Margen ist SCHOTT Pharma eine echte Erfolgsgeschichte. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden. Gemeinsam werden wir die bestehenden Beziehungen zu Investoren und Analysten weiter vertiefen und den relevanten Stakeholdern helfen, die Strategie von SCHOTT Pharma und seine Rolle als Pionier in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Pharmabranche noch besser zu verstehen“, sagte Tobias Erfurth. Weitere Nachrichten zu SCHOTT Pharma finden Sie auf unserer Website. Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Mio. Euro.

Pressekontakt Joana Kornblum Media Relations Tel.: +49 151/29223552 E-Mail: joana.kornblum@schott.com Investorenkontakt Jasko Terzic, CFA Senior Manager Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com

