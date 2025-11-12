Allterco AD Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
12.11.2025 17:30:03
EQS-News: Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität deutlich in 9M 2025 – Neue Produktlinien geben zusätzliche Impulse für 2026
|
EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität deutlich in 9M 2025 – Neue Produktlinien geben zusätzliche Impulse für 2026
Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 30. September 2025 und 31. Dezember 2024. Die Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.
Shelly Group erzielte im Neunmonatszeitraum 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 33,8 % auf EUR 86,9 Mio. (BGN 170,0 Mio.) und übertraf mit einer erneut über dem Marktdurchschnitt (rund 10 % bis 15 %) liegenden Geschäftsentwicklung die Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional zum Umsatz um 44,7 % auf EUR 21,9 Mio. (BGN 42,8 Mio.). Die EBIT-Marge lag mit 25,2 % (9M 2024: 23,3 %) über der mittelfristigen Planung. Das Konzernnettoergebnis nahm um 34,5 % auf EUR 18,5 Mio. (BGN 36,2 Mio.) zu.
Im Q3 2025 erzielte die Shelly Group mit 31 Quartalen ununterbrochenen Wachstums einen Anstieg des Konzernumsatzes um 42,1 % auf EUR 33,0 Mio. (BGN 64,5 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional zum Umsatz und wurde mehr als verdoppelt auf EUR 9.7 Mio. (BGN 19,0 Mio.). Die EBIT-Marge stieg zu Ende Q3 deutlich auf 29,5 % (Q3 2024: 18,4 %).
Mit einer Eigenkapitalquote von 82,4 % zum 30. September 2025 verfügt die Shelly Group über eine solide Bilanz (31. Dezember 2024: 82,3 %), getrieben durch den Beitrag des Nettoergebnisses zum Eigenkapital.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Neunmonatszeitraum 2025 auf EUR 6,9 Mio. (BGN 13,5 Mio.). Neben dem positiven Nettoergebnis machten sich insbesondere deutliche Verbesserungen im Working-Capital-Management bemerkbar. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich dementsprechend zum 30. September 2025 auf EUR 15,7 Mio. (BGN 30,7 Mio.) im Vergleich zu EUR 14,0 Mio. (BGN 27,3 Mio.) zum 31. Dezember 2024. Die Shelly Group verfügt damit über eine solide Kapital- und Finanzstruktur für weiteres Wachstum. Die im Sommer gestartete Skalierung der Produktionskapazitäten beim Hauptfertigungspartner stärkt zusätzlich die Fähigkeit, das erwartete Wachstum operativ zuverlässig zu unterstützen.
Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz zwischen EUR 145 Mio. und EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.) sowie einem EBIT zwischen EUR 35 Mio. und EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. bis BGN 78 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. (BGN 208,7 Mio.) und das EBIT bei EUR 25,7 Mio. (BGN 50,3 Mio.).
Nach der erfolgreichen Entwicklung befinden sich verschiedene neue Produktlinien in der planmäßigen Hochlaufphase. Die neuen smarten Türschlösser werden in mehreren Varianten, von Premium- bis zu kosteneffizienten Modellen, eingeführt und ergänzen das bestehende Angebot im Smart-Home-Bereich. Auch die neuen Shelly-Kameraprodukte eröffnen dem Unternehmen eine zusätzliche, wachstumsstarke Produktkategorie. Mit der im Juli gestarteten Kooperation mit dem Energiespezialisten EcoFlow und der Einführung Co-gebrandeter Produkte stärkt Shelly zudem seine Position im strategisch wichtigen Segment Smart Energy. Darüber hinaus werden die auf der IFA vorgestellten smarten Leitungsschutzschalter 2026 in den Markt starten. Mit dem erweiterten Produktportfolio, einer stabilen Nachfrage in den Kernmärkten und einer wachsenden Zahl professioneller Anwender ist die Shelly Group vielversprechend für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum im Jahr 2026 aufgestellt.
Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften Konzernergebnisse für den Neunmonatszeitraum 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 13. November 2025 um 09.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr OEZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.
Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:
Der ungeprüfte Neunmonatsbericht ist im Bereich Publications/Financial Results auf der Website des Unternehmens unter corporate.shelly.com verfügbar.
Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2228646
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228646 12.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!