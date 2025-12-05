EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November

sino Aktie
Düsseldorf, 5. Dezember 2025
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat November 128.555 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 25,47 % gegenüber dem Vormonat (+78,83 % ggü. November 2024).
Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,50 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,16 % gegenüber dem Vormonat (+14,01 % ggü. November 2024). Per 30.11.2025 wurden bei der sino AG 305 Depots betreut (+1,67 % ggü. Vormonat).
