sino Aktie

sino für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 08:00:14

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November

05.12.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 5. Dezember 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat November 128.555 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 25,47 % gegenüber dem Vormonat (+78,83 % ggü. November 2024).
 
  November 2025 Oktober 2025 November 2024
Orders gesamt 128.555 172.494 71.887
Wertpapier–Orders 125.676 171.496 68.164
Future–Kontrakte 9.637 5.268 9.229

Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,50 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,16 % gegenüber dem Vormonat (+14,01 % ggü. November 2024). Per 30.11.2025 wurden bei der sino AG 305 Depots betreut (+1,67 % ggü. Vormonat).
 

05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2240548

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240548  05.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu sino AGmehr Nachrichten