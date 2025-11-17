EQS-News: Verwaltungsrat wieder vollständig – Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung – Auftritt auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Verwaltungsrat wieder vollständig – Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung – Auftritt auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse



17.11.2025

ARI Motors Industries SE: Verwaltungsrat wieder vollständig – Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung – Auftritt auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

Borna, 17. November 2025 – Die ARI Motors Industries SE gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach den jüngsten gerichtlichen Bestellungen nunmehr wieder vollständig besetzt ist und sich bereits konstituiert hat. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung erfüllt.

Tobias Muster als neues Mitglied des Verwaltungsrats bestellt

Mit Wirkung zum 17. November 2025 wurde Herr Tobias Muster durch das zuständige Gericht als neues Mitglied des Verwaltungsrats bestellt. Er folgt auf Dr. Rasso Graber, der sein Mandat niedergelegt hatte. Erst in den vergangenen Wochen wurde bereits Alexandru-Cristian Pop als weiteres Mitglied des Verwaltungsrats bestellt, nachdem zuvor zwei von drei Mandaten vakant waren. Mit der Bestellung von Tobias Muster ist das Gremium nun vollständig und arbeitsfähig.

Tobias Muster ist seit vielen Jahren Aktionär der ARI Motors Industries SE und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und Unternehmern zu Risiko-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen. Als langjähriger Agenturinhaber der Gothaer Versicherungen in Leipzig betreut er mittelständische Unternehmen mit einem besonderen Fokus auf der Identifizierung existenzrelevanter Risiken, der Absicherung von Schlüsselpersonen sowie der Gestaltung betrieblicher Versorgungsmodelle. Frühere Stationen umfassen unter anderem Tätigkeiten bei der Deutschen Vermögensberatung AG.



Seine Qualifikationen werden durch mehrere fachspezifische Ausbildungen untermauert, darunter Abschlüsse als Geprüfter Vermögensberater, Fachmann für den Mittelstand sowie umfassende Kenntnisse in Bilanzanalyse, Unternehmensfinanzierung , betrieblicher Altersvorsorge, Recht und Steuern.

Mit seiner Expertise im Bereich Risikomanagement , Absicherungslösungen und Unternehmensanalyse ergänzt Herr Muster das Kompetenzprofil des Verwaltungsrats in idealer Weise.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung soll zum Monatswechsel erfolgen

Durch die nun wieder vollumfängliche Besetzung des Verwaltungsrats kann die ARI Motors Industries SE die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung final vorbereiten. Die organisatorischen Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein. Die Einladung soll um den Monatswechsel November/Dezember 2025 veröffentlicht werden.

Aufgrund der gesetzlichen Einladungsfristen wird die ordentliche Hauptversammlung im Januar 2026 stattfinden. Das genaue Datum wird mit Veröffentlichung der Einladung bekanntgegeben.

Präsenz auf dem Eigenkapitalforum 2025 der Deutschen Börse

Die ARI Motors Industries SE wird zudem auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse vom 24. bis 26. November 2025 in Frankfurt am Main vertreten sein. Die Geschäftsführung ist an allen Veranstaltungstagen vor Ort.

Die Unternehmenspräsentation findet am 25. November 2025 von 14:05 Uhr bis 14:35 Uhr im Raum „Prague“ statt. Darüber hinaus wurden bereits zahlreiche 1-on-1-Meetings mit Investoren und Analysten vereinbart.

Im Rahmen des Eigenkapitalforums wird die Gesellschaft erste Einblicke in die geplante Erweiterung des Geschäftsmodells geben, die zusätzliche Wachstumsimpulse für das kommende Jahr schaffen soll.

Über die ARI Motors Industries SE

Die ARI Motors Industries SE ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Borna. Operativ tätig ist die 100%-Tochter ARI Motors GmbH, ein Anbieter elektrisch angetriebener Nutzfahrzeuge für den urbanen und gewerblichen Einsatz.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com