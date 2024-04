EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat der Cherry SE: Harald von Heynitz folgt auf Joachim Coers

EQS-News: CHERRY SE / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Aufsichtsrat der Cherry SE: Harald von Heynitz folgt auf Joachim Coers



10.04.2024 / 08:54 CET/CEST

Wechsel im Aufsichtsrat der Cherry SE

Harald von Heynitz folgt auf Joachim Coers München, 10. April 2024 – Der Aufsichtsrat der Cherry SE wird neu zusammengesetzt: Joachim Coers hat sein Mandat zum 31.12.2023 niedergelegt. Für die frei gewordene Position konnte das Unternehmen nun einen erfahrenen Finanzexperten und Manager gewinnen. Harald von Heynitz wurde am 5. April gerichtlich bis zur Hauptversammlung am 14. Juni 2024 bestellt. Auf der diesjährigen Hauptversammlung stellt er sich als ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates der Cherry SE zur Wahl. Harald von Heynitz ist seit über 30 Jahren als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im internationalen Konzernumfeld tätig. Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere im Jahr 1987 bei KPMG, für die er von 1995 bis 1998 in New York US-Tochtergesellschaften großer deutscher Konzerne prüfte, darunter Siemens, BMW und Bertelsmann. Ab 1999 war er Partner und leitete von 2002 bis 2005 den globalen Sektor „Industrial and Automotive Products“ sowie von 2004 bis 2008 den Prüfungsbereich in Bayern. In den Jahren 2007 bis 2012 war er Board Member der KPMG LLP. Nach seinem Ausscheiden bei KPMG im Jahr 2019 wurde von Heynitz im Februar 2020 Geschäftsführer der heutigen WTS Advisory GmbH. Von Februar 2020 bis Februar 2023 war er zudem Mitglied des Board of Directors von Siemens Gamesa Renewables Energy S.A., Zamudio, Spanien und dort unter anderem Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Seit dem Jahr 2021 ist er Mitglied des Boards der Fluence Energy Inc., Arlington, VA, USA und steht dort dem Prüfungsausschuss vor. Bei Cherry SE wird Harald von Heynitz Mitglied des Prüfungsausschusses. „Mit seiner großen Erfahrung im internationalen Konzernumfeld und speziell im Prüfen von Cross Border Konzernabschlüssen ist Harald von Heynitz die perfekte Kompetenzerweiterung unseres Audit Committee”, betont Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry SE. „Es ist ein gutes Zeichen für das Unternehmen, ihn für diese wichtige Position gewonnen zu haben. Zugleich bedanken wir uns herzlich bei Joachim Coers für dessen geleistete und wertvolle Arbeit für den Aufsichtsrat der Cherry SE.” Harald von Heynitz ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass mir der Aufsichtsrat der Cherry SE das Vertrauen geschenkt hat, zusammen mit ihm für das Wohl der Gesellschaft und seiner Stakeholder tätig sein zu dürfen." Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: nicole.schillinger@cherry.de



