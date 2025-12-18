EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat der DATRON AG zum 01. Januar 2026

EQS-News: Datron AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Aufsichtsrat der DATRON AG zum 01. Januar 2026



18.12.2025 / 10:07 CET/CEST

Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Eberhard Abele scheidet auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aus dem Aufsichtsrat aus

Ehemaliger DATRON Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär Dr. Arne Brüsch rückt zum 01. Januar 2026 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft nach

Vorstand und Aufsichtsrat dankt Prof. Dr. Eberhard Abele für langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und begrüßt Dr. Arne Brüsch als neues Mitglied

Ober-Ramstadt, 18. Dezember 2025 - Der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, gibt einen Wechsel des Aufsichtsrats der Gesellschaft bekannt.

Herr Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Eberhard Abele scheidet auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aus dem Aufsichtsrat aus. Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken Prof. Dr. Abele ausdrücklich für die stets überaus vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. In seiner Amtszeit seit 2017 hat Prof. Dr. Abele die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens mitgeprägt.

Mit seinem breiten Fachwissen im Werkzeugmaschinenbau und seiner hohen persönlichen Integrität hat Herr Prof. Dr. Abele wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der DATRON AG in den vergangenen 8 Jahren beigetragen. Herr Prof. Dr. Abele war unter anderem als Leiter bzw. Mit-Leiter des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) an der TU Darmstadt prägend tätig. Unter seiner Mitwirkung wurden die Schwerpunkte des PTW gezielt auf Digitalisierung der Produktion, modernes Produktionsmanagement, Energieeffizienz in der Industrie sowie Zerspanungstechnik ausgerichtet. Diese Kernkompetenzen hat Herr Prof. Dr. Abele auch in seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat maßgeblich eingebracht. Der Aufsichtsrat der DATRON AG ist Herrn Prof. Dr. Abele zu großem Dank verpflichtet und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Gleichzeitig freuen sich sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat, Herrn Dr. Arne Brüsch mit Wirkung zum 01. Januar 2026 als neues Mitglied des Aufsichtsrats der DATRON AG begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Brüsch wurde von der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG am 28. Juni 2024 mit nahezu 100 % Zustimmung zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt und rückt damit als Mitglied des DATRON Aufsichtsrats nach.

Herr Dr. Brüsch hat die Firma DATRON bis zu seinem planmäßigen aktiven Ausstieg Ende 2021 rund 20 Jahre erfolgreich geführt, zuletzt über 10 Jahre als Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft. Herr Dr. Brüsch hält zusammen mit weiteren Familienmitgliedern rund 63,6 % der Aktien der DATRON AG.

Mit der Berufung von Herrn Dr. Brüsch stärkt die DATRON AG die kompetente Besetzung ihres Aufsichtsrats und setzt die strategische Ausrichtung des Unternehmens konsequent fort. Der Aufsichtsrat und der Vorstand freuen sich auf die Zusammenarbeit und auf neue Impulse für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.



Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2024 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 61 Mio. und ein EBIT von rund EUR 3,4 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

Am Innovationsfeld 1

64372 Ober-Ramstadt