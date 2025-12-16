Datron Aktie

16.12.2025 13:47:53

EQS-Adhoc: DATRON AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab

EQS-Ad-hoc: Datron AG / Schlagwort(e): Prognose
DATRON AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab

16.12.2025 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
DATRON AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab


Ober-Ramstadt, 16. Dezember 2025 - Der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, hat heute eine Ersteinschätzung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 vorgenommen.

Die Prognose sieht für den DATRON Konzern im Geschäftsjahr 2026 sowohl einen Umsatz als auch einen Auftragseingang in einer Spanne von EUR 63 Mio. bis EUR 69 Mio. vor. Die geplante EBIT-Marge liegt in einer Spanne von 5,0 Prozent bis 8,0 Prozent. Das geplante Ergebnis je DATRON Aktie beträgt zwischen EUR 0,40 und EUR 0,80.

Die Prognose beruht im Wesentlichen auf den weiter anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, die sich in 2025 durch die US-Zollpolitik weiter verschärft haben und die im derzeit noch wichtigsten Einzelmarkt Deutschland weiterhin zu einer anhaltenden Investitionszurückhaltung geführt haben.

 

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2024 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 61 Mio. und ein EBIT von rund EUR 3,4 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.
 

Kontakt:

DATRON AG
IR@datron.de
Im Innovationsfeld 1
64372 Ober-Ramstadt



Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATRON AG
Am Innovationsfeld 1
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland
Telefon: +49 6154 63 766 0
Fax: +49 6154 63 766 29
E-Mail: info@datron.de
Internet: www.datron.de
ISIN: DE000A0V9LA7
WKN: A0V9LA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246578

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246578  16.12.2025 CET/CEST

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

