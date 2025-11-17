EQS-News: YOC AG MELDET WACHSENDE UMSÄTZE TROTZ OPERATIVER HERAUSFORDERUNGEN IN DEN ERSTEN DREI QUARTALEN DES GESCHÄFTSJAHRES 2025

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung

Berlin, 17. November 2025 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) hat heute seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt konnte das Unternehmen in den beiden folgenden Quartalen wieder an das gewohnte Wachstum anknüpfen. Im dritten Quartal 2025 lagen die Umsatzerlöse mit einem Wachstum in Höhe von 18% spürbar über dem Vorjahresniveau, sodass sich für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres eine Steigerung des Konzernumsatzes in Höhe von 13% auf rund 26,6 Mio. EUR (9M/2024: 23,5 Mio. EUR) ergab.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)1 belief sich auf 1,2 Mio. EUR (9M/2024: 2,6 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis lag bei -0,9 Mio. EUR (9M/2024: 1,0 Mio. EUR).

Dirk-Hilmar Kraus, CEO der YOC AG, erläutert: „Im dritten Quartal haben wir unser Umsatzwachstum fortgesetzt, blieben jedoch aufgrund externer und operativer Faktoren hinter unseren Ergebniszielen zurück. Dazu zählten Mehraufwendungen im Rahmen unserer Expansion in den schwedischen Markt, erhöhte Währungsaufwendungen infolge der US-Dollar-Abwertung sowie temporär höhere Materialaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb unserer VIS.X®-Plattform. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Profitabilität im vierten Quartal wieder auf einem gewohnt höheren Niveau bewegt.“

Dennoch hat die Gesellschaft vor dem Hintergrund der Ergebnisentwicklung am 22. Oktober 2025 die Jahresprognose angepasst. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 4,0 Mio. EUR bis 5,0 Mio. EUR sowie ein Konzernperiodenergebnis zwischen 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR erwartet. Die Umsatzerlöse in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR bleiben unverändert.

Der vollständige Finanzbericht zum dritten Quartal 2025 steht auf der Website der Gesellschaft unter https://yoc.com/de/finanzberichte zur Verfügung.





1EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024.

ÜBER YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

