EQS-News: Zahlreiche Finanzdienstleister vertrauen auf DATAGROUP

Zahlreiche Finanzdienstleister vertrauen auf DATAGROUP



Pliezhausen, 22.02.2024. Die Finanzdienstleistungsbranche hat besondere Anforderungen an ihre IT – dass DATAGROUP (WKN: A0JC8S) diese ausgezeichnet erfüllen kann, beweist der IT-Dienstleister mit aktuell neu gewonnenen Kunden sowie der Ausweitung bestehender Verträge mit Unternehmen aus dieser Branche. So konnten Geschäfte mit Finanzdienstleistern und Banken mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Mio. EUR und Laufzeiten von bis zu sieben Jahren geschlossen werden. Diese langen Laufzeiten stehen für einen Erfolgsfaktor des Geschäftsmodells von DATAGROUP: Langfristige Verträge mit den Kunden sichern die verlässliche und profitable Geschäftsentwicklung. Sie machen den größten Teil des Umsatzes von DATAGROUP aus. Anderer Erfolgsfaktor ist der modulare Aufbau der CORBOX, dem Serviceportfolio des IT-Dienstleisters: Aus dessen Full-Service-Angebot können die Kunden – auch innerhalb laufender Verträge – stets flexibel neue Services hinzubuchen, die sie gerade für ihre Unternehmensentwicklung benötigen. „Unser umfassendes Angebot an IT-Services, das Know-how unserer Mitarbeitenden und ihr Kontakt zu den Kunden auf Augenhöhe machen uns so stark und sorgen für eine kontinuierlich wachsende Nachfrage nach unseren Leistungen“, so Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. Ein Bestandskunde aus dem Bereich der Investitions- und Förderbanken schloss einen neuen Outsourcing-Vertrag mit DATAGROUP. In dessen Fokus stehen CORBOX Private Cloud Leistungen, unter anderem für den Betrieb des Kernsystems SAP und des Data Warehouse. Bei dem Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap zeichnet DATAGROUP verantwortlich für den Betrieb der Applikationen von Wealthcap und alle End User Services rund um eine moderne Client-Umgebung. Weitere Banken konnten zudem mit Services aus den Bereichen End User Services, Network Services oder Rechenzentrums- und SAP-Betrieben als Neukunden oder für eine Vertragserweiterung gewonnen werden. Auch weitere Kunden aus der Branche vertrauen auf DATAGROUP. Zum Kundenportfolio gehören unter anderem Privatbanken, Förderbanken, Asset Manager, Sparkassen und Bausparkassen.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

