EQS-News: DATAGROUP begleitet Degussa Goldhandel auf Wachstumskurs

DATAGROUP begleitet Degussa Goldhandel auf Wachstumskurs



03.06.2025 / 07:30 CET/CEST

Pliezhausen, 03. Juni 2025 – DATAGROUP übernimmt umfassende IT-Dienstleistungen für Degussa Goldhandel und unterstützt deren internationale Wachstumsstrategie mit leistungsstarken und flexiblen On-Premise- und Cloud-Services.

Die Degussa Goldhandel GmbH hat sich im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie für eine umfassende Auslagerung ihrer IT-Dienstleistungen entschieden. Mit DATAGROUP wurde ein erfahrener Partner gefunden, der den Ausbau der internationalen Präsenz sowie die Transformation in die Public Cloud mit hoher Flexibilität und Expertise begleitet. DATAGROUP übernimmt dabei eine Vielzahl an IT-Services, darunter den Betrieb der On-Premise-Infrastruktur für Server, Storage, Backup und Virtualisierung. Zudem wird der First Level Service Desk bereitgestellt, ergänzt durch Erstinstallation und Vorkonfiguration der Hardwarekomponenten vor Ort in Frankfurt und an den weiteren Geschäftsstellen in Deutschland, Spanien, Großbritannien und der Schweiz.

Zusätzlich verantwortet DATAGROUP das Client Management über Microsoft Intune, das Server Management sowie das Monitoring. Auch moderne Arbeitsplatzlösungen mit Microsoft 365, inklusive Teams, Office und SharePoint, gehören zum Leistungsumfang. Die Nutzung von Azure Services und Power BI rundet das Portfolio ab. Insgesamt werden rund 250 Anwender*innen betreut – sowohl mit On-Premise- als auch mit gesicherten Cloudumgebungen.

Vertrauensvolle Partnerschaft für Digitalisierung und Wachstum

„Mit DATAGROUP haben wir einen Partner gefunden, der unsere Anforderungen an eine moderne, leistungsfähige und skalierbare IT-Infrastruktur hervorragend erfüllt. Die Kombination aus technischer Kompetenz, pragmatischem Vorgehen und wirtschaftlicher Attraktivität hat uns überzeugt“, erklärt Mazen Rifai, Head of international IT der Degussa Goldhandel.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Degussa und die Möglichkeit, das Unternehmen bei seiner Internationalisierung umfassend zu begleiten“, sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Dieser Auftrag unterstreicht unsere Stärke, individuelle Kundenanforderungen mit hochwertigen, flexiblen IT-Services zu erfüllen – sowohl On-Premise als auch in der Cloud.“

Ein schneller und unkomplizierter Vertriebsprozess trug maßgeblich zum erfolgreichen Projektabschluss bei. Die dabei eingebrachten Fachkenntnisse der leistungserbringenden Kolleg*innen überzeugten ebenso wie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis von DATAGROUP.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

