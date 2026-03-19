EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
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19.03.2026 14:20:39
EQT-backed vet group IVC Evidensia readies IPO
Private equity-owned company in early-stage talks for London or European stock market listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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