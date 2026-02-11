Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|
11.02.2026 22:38:42
Equinix Q4 Profit Down
(RTTNews) - Equinix, Inc. (EQIX) on Wednesday reported fourth-quarter net income of $265 million or $2.69 per share, compared to $374 million or $3.81 per share last year.
Funds from operations for the quarter were $625 million or $6.35 per share, compared to $302 million or $3.12 per share last year.
Adjusted funds from operations for the quarter were $877 million or $8.91 per share, compared to $770 million or $7.92 per share last year.
Revenues for the quarter were $2.420 billion, compared to $2.261 billion last year.
For the first quarter of 2026, the company expects revenues to range between $2.496 and $2.536 billion.
For the full year of 2026, total revenues are expected to range between $10.123 and $10.223 billion and AFFO per share is expected to range between $41.93 and $42.74.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equinix Inc
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equinix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Equinix legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Equinix Inc
Aktien in diesem Artikel
|Equinix Inc
|802,20
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.