Erste Group-Aktie verliert: Erste Stiftung hat neues Vorstandsmitglied bekommen

Gudrun Egger zog Anfang September 2024 neu in den Vorstand ein, dafür wechselte Eva Höltl in den Aufsichtsrat der Stiftung. Egger war zuletzt Head of Major Markets & Credit Research in der Erste Group . Neben ihr sitzen Boris Marte (CEO), Wolfgang Schopf (CFO) und Martin Wohlmuth (COO) im Vorstand der Erste Stiftung.

Höltl wechselt indessen in den Aufsichtsrat der Stiftung. Zuvor war sie vier Jahre lang nicht operatives Mitglied im Vorstand. Der Aufsichtsrat der Erste Stiftung setzt sich damit nun aus folgenden Mitgliedern zusammen: Bettina Breiteneder, Eva Höltl, Johanna Mair, Barbara Pichler, Philipp Thurn und Taxis, Markus Trauttmansdorff, Andreas Treichl (Chairman), Manfred Wimmer, Kurt Zangerle.

Die Papiere der Erste Group büßen am Dienstag in Wien zeitweise um 1,12 Prozent ein auf 49,23 Euro.

bel/cgh