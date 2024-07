Erste Group - Deutsche Bank erhöht Kursziel von 50 auf 52 Euro

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group leicht von 50,0 auf 52,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Für die Ergebnisse des zweiten Quartals im heurigen Jahr erwarten die Experten eine Fortsetzung der Trends im ersten Quartal. Generell werde die Erste weiterhin strukturelle Wachstumschancen nutzen und von einem überdurchschnittlichen Kreditwachstum profitieren, während sie gleichzeitig zu einer zunehmend attraktiven Kapitalrenditequelle wird, die fortlaufende Dividendenausschüttungen mit potenziellen weiteren Aktienrückkäufen vereint.

Die Deutsche Bank ist gegenüber der Erste Group-Aktie dementsprechend weiter positiv eingestellt und bezeichnet den Titel als europäischen "Top Pick". Am Mittwochvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 47,11 Euro mit einem Plus von 0,94 Prozent.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com