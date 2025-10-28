2020 Bulkers Aktie

2020 Bulkers

WKN DE: A2PNW9 / ISIN: BMG9156K1018

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: 2020 Bulkers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

2020 Bulkers präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,35 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 18,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 213,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 35,92 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 62,4 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at





