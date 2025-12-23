ABC-MART Aktie

ABC-MART für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580665 / ISIN: JP3152740001

23.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: ABC-MART präsentiert Quartalsergebnisse

ABC-MART wird voraussichtlich am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 42,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ABC-MART noch ein Gewinn pro Aktie von 40,43 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,55 Prozent auf 90,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 185,33 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 183,18 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 383,56 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 372,20 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

