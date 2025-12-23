ABC-MART Aktie
WKN: 580665 / ISIN: JP3152740001
|
23.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: ABC-MART präsentiert Quartalsergebnisse
ABC-MART wird voraussichtlich am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 42,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ABC-MART noch ein Gewinn pro Aktie von 40,43 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,55 Prozent auf 90,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 185,33 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 183,18 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 383,56 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 372,20 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ABC-MART INCmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: ABC-MART präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.25
|Ausblick: ABC-MART legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.25
|Erste Schätzungen: ABC-MART stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ABC-MART INCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABC-MART INC
|14,40
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hielt im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.