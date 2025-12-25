Erste Schätzungen: Aritzia legt Quartalsergebnis vor

Aritzia wird voraussichtlich am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,858 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aritzia 0,660 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 918,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 26,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 728,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,71 CAD, gegenüber 1,85 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,38 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,74 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

