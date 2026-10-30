Avalon Technologies Aktie

Avalon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ECH8 / ISIN: INE0LCL01028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avalon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Avalon Technologies wird voraussichtlich am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,75 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Avalon Technologies 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,13 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Avalon Technologies 3,82 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,27 INR, gegenüber 16,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 21,83 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S 2 048,80 -0,61% Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
15:19 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen