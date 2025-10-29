Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bei Ballard Power stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Ballard Power wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,155 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 83,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,930 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 71,58 Prozent auf 34,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power noch 20,1 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,479 CAD, gegenüber -1,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 125,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 95,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at