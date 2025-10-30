Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Rentable Ballard Power-Anlage?
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,60 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 13,158 Ballard Power-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Ballard Power-Papiere wären am 29.10.2025 65,39 CAD wert, da der Schlussstand 4,97 CAD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,61 Prozent verringert.
Am Markt war Ballard Power jüngst 1,49 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
21.10.25
|Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|Keine Impulse: NASDAQ Composite mittags stabil (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)