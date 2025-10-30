Ballard Power Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ballard Power-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,60 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 13,158 Ballard Power-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Ballard Power-Papiere wären am 29.10.2025 65,39 CAD wert, da der Schlussstand 4,97 CAD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,61 Prozent verringert.

Am Markt war Ballard Power jüngst 1,49 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

