Royal Gold Aktie

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

NASDAQ Composite-Marktbericht 21.10.2025 20:04:42

Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag

Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ Composite wagt sich am Dienstagnachmittagnicht aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 22 985,70 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,026 Prozent auf 22 984,55 Punkte an der Kurstafel, nach 22 990,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 010,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 894,42 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 22 631,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 974,17 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 21.10.2024, einen Stand von 18 540,01 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 19,22 Prozent. Bei 23 119,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Patterson-UTI Energy (+ 7,45 Prozent auf 6,20 USD), AmeriServ Financial (+ 6,23 Prozent auf 3,24 USD), AXT (+ 6,01 Prozent auf 5,21 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 5,68 Prozent auf 31,80 USD) und PetMed Express (+ 4,78 Prozent auf 2,63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil 3D Systems (-9,66 Prozent auf 3,42 USD), Century Aluminum (-9,22 Prozent auf 31,10 USD), Ballard Power (-7,97 Prozent auf 3,35 USD), EZCORP (-4,96 Prozent auf 17,82 USD) und Royal Gold (-4,85 Prozent auf 184,71 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13 865 627 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 10,60 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 3,23 19,48% 3D Systems Corp.
Alliance Resource Partners LP 24,09 -1,75% Alliance Resource Partners LP
AmeriServ Financial Inc. 3,07 0,66% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 4,60 13,81% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 2,87 -6,88% Ballard Power Inc.
Century Aluminum Co. 29,57 3,75% Century Aluminum Co.
EZCORP Inc. 16,00 0,63% EZCORP Inc.
Neogen Corp. 5,05 0,00% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 156,24 -0,52% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 5,00 7,76% Patterson-UTI Energy Inc.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc 31,80 5,68% Peoples Bancorp of North Carolina Inc
PetMed Express Inc. 2,12 0,00% PetMed Express Inc.
Royal Gold Inc. 164,05 -3,02% Royal Gold Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 19,10 2,69% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 974,05 -0,07%

Entspannung im Handelskonflikt: Dow fester -- ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schließlich etwas höher. Der DAX konnte letztlich ebenso hinzugewinnen. Die US-Börsen notieren uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

