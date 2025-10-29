Beazer Homes USA Aktie

WKN DE: A1J51W / ISIN: US07556Q8814

29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Beazer Homes USA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beazer Homes USA wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,798 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 52,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,69 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 676,7 Millionen USD gegenüber 806,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 4,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,33 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

