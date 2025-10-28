Erste Schätzungen: Birchcliff Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Birchcliff Energy wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Birchcliff Energy für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 128,0 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 155,8 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,308 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,210 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 747,6 Millionen CAD, gegenüber 601,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at