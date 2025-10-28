Birchcliff Energy LtdShs Aktie

Birchcliff Energy LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LAT0 / ISIN: CA0906971035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Birchcliff Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Birchcliff Energy wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Birchcliff Energy für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 128,0 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 155,8 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,308 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,210 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 747,6 Millionen CAD, gegenüber 601,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Birchcliff Energy LtdShsmehr Nachrichten