Erste Schätzungen: Brenntag mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brenntag wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,43 Milliarden USD gegenüber 4,47 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,801 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 18,24 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at