Cathay Financial Aktie

WKN: 121069 / ISIN: US14915V2051

13.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Cathay Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cathay Financial wird voraussichtlich am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,554 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cathay Financial einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,99 Milliarden USD aus – eine Minderung von 69,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cathay Financial einen Umsatz von 9,87 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie, gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 11,31 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 25,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR)mehr Nachrichten

Analysen zu Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR) 14,63 17,04% Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR)

